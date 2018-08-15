"Исчезновение" опорника боевиков "ЛНР": появились подробности

В сети сообщают о взрыве боеприпасов и гибели пятерых боевиков

Уничтожение опорного пункта боевиков так называемой "ЛНР" возле поселка Желобок в Луганской области произошло в результате взрыва склада боеприпасов. Об этом рассказал в своем блоге рассказал луганский сепаратист Николай Вулич.

"Сегодня, 14.08.18 в 20:30 на позиции 4 омсбр (отдельной мотострелковой бригады – Ред.) возле Желобка произошел взрыв боеприпасов. У нас большие потери – 4 БМП (боевые машины пехоты – Ред.) сгорели полностью, погибло четверо наших ребят и около 10 получили ранения разных степеней тяжести", – написал он.

Позже Вулич добавил, что от полученных ранений умер один из пострадавших боевиков, добавив, что причина взрыва выясняется, но при этом никаких традиционных упоминаний об "украинской ДРГ" он не сделал.

Между тем, издание "ОстроВ" со ссылкой на собственные источники с оккупированных территорий подтвердило факт пожара на арсенале. При этом, по предварительным данным, причиной взрыва стало несоблюдение мер безопасности на фоне группового пьянства боевиков.

"Половина мотострелкового батальона были пьяны", – говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что боевики стягивают в оккупированный Донецк живую силу и военную технику. Кроме того, российские наемники повысили интенсивность боевой подготовки танковых, артиллерийских и мотострелковых подразделений и готовятся к ударам по позициям ВСУ.

Напомним, за прошлые сутки, 14 августа, боевики 46 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе 10 раз из запрещенного "Минском" вооружения.