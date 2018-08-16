"Исчезновение" опорника боевиков под Желобком: появились яркие фото

Сегодня, 04:02

Пьяные боевики пытались пожарить шашлык возле склада боеприпасов и взорвали опорник

Фото: Facebook
Фото: Facebook

Опорный пункт оккупантов у поселка Желобок в Луганской области был взорван, когда пьяные боевики попытались поджарить шашлык возле склада боеприпасов. Об этом в своем Facebook написал украинский боец Анатолий Токарев.

"На позициях первого мотострелкового батальона четвертой отдельной мотострелковой бригады "ЛНР" под Желобком – пожар и взрывы. Видно аж в Кировске. В результате интенсивной жарки шашлыка в крайне нетрезвом состоянии загорелась техника и блиндаж с боеприпасами", – отметил он.

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В свою очередь, причиной взрыва на складе боеприпасов, которым был уничтожен опорный пункт так называемой "ЛНР" возле поселка Желобок, сами сепаратисты называют желание главаря боевиков избежать ответственности за растрату топлива и боеприпасов.

"По данным моих друзей из "МВД ЛНР", причина проста и банальна. Командир этой бригады, "Джафар" пытался скрыть факт растраты ГСМ (горюче-смазочных материалов. – Ред.)", – заявил блогер.

Также он добавил, что руководство оккупантов намеревалось направить туда проверку, и после взрыва комиссия из России "уже точно установила, что это было спланированное "мероприятие", а четыре БМП (боевые машины пехоты. – Ред.) и люди оказались не в то время не в том месте".

Напомним, ранее мы сообщали, что в результате взрыва на опорном пункте под Желобком, по данным самих боевиков, погибли пятеро и были ранены девять оккупантов, также сгорели четыре БМП. При этом, по данным источников украинских журналистов, на момент взрыва половина боевиков находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Донбасс, луганская область, ОРДЛО, желобок, опорник

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"Сегодня"

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