Ищут слабые места в обороне ВСУ: боевики пустили в ход ДРГ со снайперами
На передовой враг снова сменил тактику действий, и теперь появилась скрытая опасность для ВСУ
Боевики усилил разведывательную работу против украинской армии, выискивая слабые места в обороне Вооруженных сил Украины на передовой. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Командование российско-оккупационных войск осуществляет меры по наращиванию ведения разведки за деятельностью Объединенных сил вдоль линии разграничения и в глубину их резервов.
"Противник активизировал использование диверсионно-разведывательных групп во всех направлениях для ведения разведки позиций ВС Украины с целью выявления слабых мест нашей обороны, совершения диверсий и обеспечение проведения провокационных действий с использованием артиллерии. С этой целью в состав ДРГ включаются корректировщик артиллерийского огня и снайперские пары", – сообщила разведка.
Ранее мы уже сообщали о смене боевиками тактики боя на Донбассе. Боевики на Донбассе во время своих обстрелов пытаются не только нанести урон украинской армии, но и вскрыть ее "огневые точки" (увидеть, откуда ведется ответный огонь), скрыть перемещение своих войск. Также враг активизировал агентурную разведку в тылу ВСУ.
А тем временем в "Л/ДНР" отрабатывают подготовку к наступлению. Как рассказывали в Главном управлении разведки Минобороны Украины, командование ВС РФ продолжает наращивание оперативных возможностей группировок российских оккупационных войск, развернутых на оккупированных территориях Донбасса. В частности, в соединениях и частях "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК" активизировано проведения мероприятий боевой подготовки подразделений, а следит за этим всем комиссия из РФ.
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