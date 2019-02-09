Ищут слабые места в обороне ВСУ: боевики пустили в ход ДРГ со снайперами

На передовой враг снова сменил тактику действий, и теперь появилась скрытая опасность для ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Ищут слабые места в обороне ВСУ: боевики пустили в ход ДРГ со снайперами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d8b/4a0/5c5d8b4a00eea.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d8b/4a0/5c5d8b4a00eea.jpg 2019-02-09T05:15:00+02:00 Донбасс На передовой враг снова сменил тактику действий, и теперь появилась скрытая опасность для ВСУ

Боевики усилил разведывательную работу против украинской армии, выискивая слабые места в обороне Вооруженных сил Украины на передовой. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Командование российско-оккупационных войск осуществляет меры по наращиванию ведения разведки за деятельностью Объединенных сил вдоль линии разграничения и в глубину их резервов.

"Противник активизировал использование диверсионно-разведывательных групп во всех направлениях для ведения разведки позиций ВС Украины с целью выявления слабых мест нашей обороны, совершения диверсий и обеспечение проведения провокационных действий с использованием артиллерии. С этой целью в состав ДРГ включаются корректировщик артиллерийского огня и снайперские пары", – сообщила разведка.

Ранее мы уже сообщали о смене боевиками тактики боя на Донбассе. Боевики на Донбассе во время своих обстрелов пытаются не только нанести урон украинской армии, но и вскрыть ее "огневые точки" (увидеть, откуда ведется ответный огонь), скрыть перемещение своих войск. Также враг активизировал агентурную разведку в тылу ВСУ.

А тем временем в "Л/ДНР" отрабатывают подготовку к наступлению. Как рассказывали в Главном управлении разведки Минобороны Украины, командование ВС РФ продолжает наращивание оперативных возможностей группировок российских оккупационных войск, развернутых на оккупированных территориях Донбасса. В частности, в соединениях и частях "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК" активизировано проведения мероприятий боевой подготовки подразделений, а следит за этим всем комиссия из РФ.

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