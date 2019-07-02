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Искусство новых темных веков: соцсети высмеяли выставку с "героями" оккупантов

2 июля, 13:24

Неестественные фигурки главарей боевиков вызвали шквал насмешек в сети

В соцсетях высмеяли выставку с "героями" боевиков
В соцсетях высмеяли выставку с "героями" боевиков. Фото: Facebook

В Донецке открылся "музей восковых фигур", в котором экспонатами оказались фигурки главарей боевиков, уничтоженных за время противостояния на Донбассе – Александра Захарченко, Арсения Павлова-"Моторолы" и Михаила Толстых-"Гиви".

Появление фотографий с этой экспозиции стало поводом для шквала насмешек в социальных сетях.

Так, российский журналист Павел Пряников в своем Facebook назвал выставку "Искусством Новых Темных Веков".

А пользователь Twitter-аккаунта hochu _ domoy поинтересовался личностью "скульптора", создававшего экспонаты и отметил, что восковые фигуры были выставлены под открытым небом в рамках проекта, который оккупанты назвали "С благодарностью в сердце".

В свою очередь, комментаторы этих сообщений не стали сдерживать себя в сарказме и с юмором отметили, что создатели не зря оставили за столом свободное место.

Как сообщали новости "Сегодня", в марте народный депутат Наталия Веселова сообщала, что СБУ сдался один из бывших главарей "ДНР". По ее словам, Лягин прошел по программе СБУ "Тебя ждут дома", и стал ценным свидетелем. Однако позже в СБУ опровергли эту информацию.

В свою очередь сам Лягин еще в 2017 году рассказывал, что на оккупированных Россией территориях Донбасса люди были одурачены, а теперь живут в пародии на государство. Экс-главарь боевиков признался, что так называемые "ДНР" и "ЛНР" держатся на терроре.

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Тег Донецк, Донбасс, соцсети, боевики, социальные сети, оккупанты, боевики Донбасса

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