Чингачгук в "резервации": легендарный актер приехал в "ДНР"

Гойко Митич незаконно приехал в Донецк

Гойко Митич в фильме "След сокола".

В оккупированный боевиками т.наз. "ДНР" и российскими военными Донецк приехал сербский киноактер Гойко Митич, широко известный по фильмам об индейце Чингачгуке.

Об этом сообщило так называемое "министерство культуры ДНР".

По информации "минкультуры", сегодня Митич проведет встречу с артистами Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М.М. Бровуна. Также для него будет проведена экскурсия по городу. В четверг, 18 апреля, он представит фильм "Балканский рубеж", в котором сыграл одну из ролей.

Гойко Митич. Фото ТАСС.

Гойко Митич – югославский и сербский актер, режиссер, каскадер. В его фильмографии несколько десятков кинолент. Стал знаменитым как исполнитель ролей индейцев в восточноевропейских вестернах. Наибольшую популярность принесла Митичу роль Чингачгука – "Большого Змея".

Митич, не скрывающий своих пророссийских взглядов, в настоящее время проживает в ФРГ. В 2017 году он приезжал XXVI Международный кинофорум "Золотой витязь", прошедший в аннексированном Севастополе. В Крым он въезжал через территорию России по сербскому паспорту.

Как сообщалось, российский актер Федор Добронравов, которому запрещался въезд на территорию Украины, отправился с гастролями в оккупированный Крым.

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