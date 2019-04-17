Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,72
30,21
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

Чингачгук в "резервации": легендарный актер приехал в "ДНР"

Сегодня, 18:22

Гойко Митич незаконно приехал в Донецк

Гойко Митич в фильме "След сокола"
Гойко Митич в фильме "След сокола".

В оккупированный боевиками т.наз. "ДНР" и российскими военными Донецк приехал сербский киноактер Гойко Митич, широко известный по фильмам об индейце Чингачгуке.

Об этом сообщило так называемое "министерство культуры ДНР".

По информации "минкультуры", сегодня Митич проведет встречу с артистами Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М.М. Бровуна. Также для него будет проведена экскурсия по городу. В четверг, 18 апреля, он представит фильм "Балканский рубеж", в котором сыграл одну из ролей.

Гойко Митич. Фото ТАСС.

Гойко Митич – югославский и сербский актер, режиссер, каскадер. В его фильмографии несколько десятков кинолент. Стал знаменитым как исполнитель ролей индейцев в восточноевропейских вестернах. Наибольшую популярность принесла Митичу роль Чингачгука – "Большого Змея".

Митич, не скрывающий своих пророссийских взглядов, в настоящее время проживает в ФРГ. В 2017 году он приезжал XXVI Международный кинофорум "Золотой витязь", прошедший в аннексированном Севастополе. В Крым он въезжал через территорию России по сербскому паспорту.

Как сообщалось, российский актер Федор Добронравов, которому запрещался въезд на территорию Украины, отправился с гастролями в оккупированный Крым.

Также мы сообщали о том, чтоукраинская певица MARUV выступила на юбилее российского музыкального продюсера Иосифа Пригожина, которому запрещено въезжать на территорию Украины.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Сербия, кино, Донецк, сепаратисты, днр, Гойко Митич

Вы сейчас просматриваете новость " Чингачгук в "резервации": легендарный актер приехал в "ДНР"". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Москве умерла вдова экс-президента Югославии Милошевича

15 апреля, 00:43

Вдова бывшего главы государства умерла в российской клинике

С начала года на блокпостах Славянской оперативной зоны ООС задержаны 45 сепаратистов

5 апреля, 20:09

Сквозь стоп-контроль прошло почти 200 000 граждан

5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках

Ошибки в поцелуях: чего не стоит делать

5 продуктов, которые никогда бы не съел диетолог

Очаровательная итальянка: эффектные фото

Ляпы и ошибки в «Маше и Медведе»

Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой

Сколько сала можно в день для людей, занимающихся спортом

Как завтракать, чтобы похудеть: три простых совета

Он положил "Спартак" на лопатки

В Украине изменили процедуру прохождения техосмотра

Секреты выращивания белых грибов в домашних условиях. Жми

Давно мечтаете о фитнес-браслете? У нас сегодня щедрые скидки

"Такого феномена избирательной кампании не было ни в одной стране мира": интервью с послом Канады в Украине

Сегодня, 07:39

По словам Романа Ващука, украинцы столетиями скептически относились к власти, хотя сейчас подобные тенденции существуют и на Западе

НАТО нацеливается на Черное море

Вчера, 07:38

Североатлантический альянс принял решение усилить присутствие в регионе. На что стоит рассчитывать Украине?

Разведчик "Кайман": Армия сделала все, что могла – нас ждал еще один "котел" и жуткие потери (укр.)

Вчера, 07:17

По словам бойца, чтобы понять, что такое война, надо представить что-то среднее между тайским боксом и шахматами

Медиков обязали учиться каждый год, а курсы им будут оплачивать из бюджета: что изменится для врачей и пациентов

Вчера, 07:00

По результатам аттестации будет меняться размер вознаграждения

Кто основал Москву? Украинка загнала в тупик российского политика

Снова в моде: почему стоит повесить ковер на стену

«Всегда рядом»: популярный певец признался в чувствах Ани Лорак