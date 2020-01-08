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Использовали подростков как курьеров: на Донбассе "накрыли" банду наркодилеров

8 января, 14:11

Еженедельно злоумышленники изготавливали до двух килограммов метадона

Фото: СБУ

Фото: СБУ

В Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили группировку, которая занималась производством и продажей метадона в больших масштабах.

В пресс-службе ведомства рассказали, что в состав банды входили ранее судимые за аналогичные преступления жители Запорожской области. Нарколаборатории дилеры организовали в арендованных помещениях. Для конспирации они постоянно меняли места нелегальных "производств".

Фото: СБУ

Как курьеров наркодельцы использовали несовершеннолетних. Каждую неделю преступники изготавливали до двух килограммов метадона, а на их продаже они ежемесячно зарабатывали более четырех миллионов гривен. Сбывали наркотики на территории Донецкой и Луганской областей.

Организатора и трех участников группировки уже задержали. Их поймали в Мариуполе при попытке сбыта очередной партии. Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения.

Ранее мы сообщали, что в Харькове развернули активную кампанию по борьбе с "закладками" и продавцами наркотиков. В мэрии открыли горячую линию для обращений, а студенты создали чат-бот.

Кроме того, не так давно в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

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СБУ Донбасс наркотики банда задержание подростки Донецкая область разоблачение

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