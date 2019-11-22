Истории мирных: Валентина Кунина мечтает увидеть внучку взрослой

/ Фото: fdu.org.ua

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Фонд Рината Ахметова продолжает цикл публикаций о судьбах участников проекта "Ринат Ахметов – Поможем. Истории мирных". Героиня этой истории – Валентина Кунина из Мариуполя. В одночасье в ее жизнь пришли боль потери и скорбь.

"Жили хорошо, – вспоминает женщина. – Сын женился на девушке Марине. Вскоре на свет появилась внучка Аня".

Все разрушил страшный для семьи Куниных январский день 2015 года.

"Я была на работе, когда начался обстрел города. Было что-то невообразимое, и помню только, как пыталась спрятаться. Потом побежала домой. Увидела, что в нашу квартиру прилетела мина. Осколками убило невестку. Она лежала в крови на полу. Рядом лежала ее дочь Аня, моя внучка, с осколком в голове. Ее спасли в реанимации. Но она до сих пор прячется при громких звуках в кладовку и часто плачет по маме", – говорит Валентина Кунина.

Валентина заменила девочке убитую маму. Теперь только забота о внучке помогает хранить веру в завтрашний день.

"Мечтаю увидеть, как Аня вырастет", – признается Валентина Кунина.

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