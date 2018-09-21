Истории жизни и преодолений: как прошла презентация фотокниги "Донбасс и Мирные" в Мариуполе

В глазах — слезы, в горле — ком. Именно так зрители, пришедшие на презентацию фотокниги "Донбасс и Мирные" в Мариуполе, описали свои ощущения, когда актеры со сцены рассказали истории людей, попавших в жернова войны. Новый формат презентации фотокниги о судьбах тех, чья жизнь разделилась на "до" и "после", не оставил равнодушным никого. В зрительном зале многие плакали, а кто-то держался за сердце.

Боль

Одиннадцать историй были не просто прочитаны со сцены актерами Мариупольского народного театра "Театромания", а прожиты ими. Минимум декораций, черные костюмы — и летящие в зал слова, каждое из которых — боль. Зрители явно ощутили холод голодной зимы в Авдеевке, почувствовали, как дрожит земля от взрывов в Марьинке, услышали вой ветра, гуляющего по брошенным домам в Песках, как плачет ребенок, потерявший маму под обстрелом… Кому, как не мариупольцам, знать, как это страшно, когда за окном война и смерть, ведь она прошла рядом с ними.

Режиссер постановки-презентации Антон Тельбизов признался: впервые ему в руки попал такой психологический и морально сложный материал.

"Бедные люди, которые это пережили! Они прошли большие испытания судьбы", — говорит режиссер.

Помнить

Каждая из 11 историй из книги "Донбасс и Мирные" — это сильнейшая драма, виной которой — война. И при этом каждый герой, будь то малыш или взрослый, вопреки страданиям продолжает жить, любить и радоваться.

Одна из героинь — уроженка Мариуполя, шестилетняя Милана Абдурашитова. Зимой 2015 года во время обстрела микрорайона Восточный погибла мама Миланы — она накрыла собою дочь. Девочка чудом выжила, но потеряла ножку. Она учится жить дальше, любить и смеяться, и ей, как и сотням таких же пострадавших от боевых действий, нужна поддержка.

"Очень важно высказать поддержку людям, которые сегодня находятся близко к войне. Книга "Донбасс и Мирные" — это напоминание каждому: от нас зависит, что будет с нашей страной", — уверен телеведущий Олег Панюта, ведущий презентации фотокниги.

Сейчас Мариуполь стал, по сути, новым центром Донбасса и новым домом для десятков тысяч переселенцев. Заместитель городского головы Александр Кочурин после презентации фотокниги отметил:

"За каждым человеком скрывается своя история борьбы и преодолений, и Мариуполь знает больше 120 тысяч таких историй. Мы смогли перевернуть страницу их истории, где была война, и открыть новую главу жизни — в мире и процветании".

Роман Рубченко, директор Фонда Рината Ахметова, подчеркнул, что голоса мирных должны быть услышаны всеми:

"С начала вооруженного конфликта Ринат Ахметов спас более миллиона человеческих жизней на Донбассе. Не должно быть равнодушных к трагедии, из-за которой пострадало более 4,5 миллиона человек. За четыре года, которые работает самая большая программа Фонда — Гуманитарный штаб, — ежедневно люди, живущие на линии разграничения, звонят и пишут нам. Их слова леденят сердце, им нельзя не сопереживать и оставлять незамеченными. Там продолжают жить люди. Им страшно, больно и тяжело, но они выживают с надеждой на мир. Для того, чтобы эту надежду услышали другие, о ней нужно говорить. И поэтому Фонд рассказывает эти истории, издает книги".

Книга "Донбасс и Мирные" ранее была презентована в Киеве и Брюсселе, она передана в международные организации и посольства. О ней уже знают далеко за пределами Украины. Неслучайно презентация фотокниги состоялась в преддверии Международного дня мира, который отмечают 21 сентября.