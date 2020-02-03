Истощенный лев из Донецкой области отправился в Южную Африку (фото, видео)

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Льва, которого год назад привезли в Васильевский центр реабилитации хищников из Покровска в Донецкой области, отправили в Южную Африку. Об этом сообщает "Сайт города Запорожья".

Когда Леву привезли в Васильевку год назад, он был истощен. Льва конфисковали у прежнего хозяина – владельца частного зоопарка "Парк Покровского периода" в Покровске. Из зоопарка животное спас Александр Пылышенко.

"Лева приехал сюда в предостаточно ужасных обстоятельствах. Его история появления тут связана с большой травмой, которую он получил при загрузке. Не ясно было, будет он жить или нет. Я думал, что это самый злой лев, которого видел в своей практике. Когда мы его забирали, он был очень лютый. После приезда сюда, в течение первых суток, мы поняли, что это один из самых добрых существ. Он добрый, любопытный, хочет со всеми поиграться — громадный котенок по характеру. Сегодня вместе с ним в Африку уезжает частичка меня", - рассказал Александр.

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В центр Love Lions Alive в Южной Африке Леву перевезет "Международная организация Лоренса Энтони".

"Год назад, примерно, к нам обратились активисты, которые рассказали об этих зверях. Мы начали писать письма в Министерство экологии. Сразу сообщили государству о том, что можем забрать львов в ЮАР. Началась работа с документами. Александр забрал зверей из Покровска. Все это время он кормил ихи содержал за свои деньги. Сейчас одного льва мы забираем. Об остальных львах, к сожалению, забыли и активисты, и государство. Надеемся, что сможем оформить все документы и они также уедут на родину", – говорит руководитель благотворительного фонда "Международная организация Лоренса Энтони" Лайонел Де Ланге.

Теперь Лева будет жить в реабилитационном центре на площади 1 га. Животное тут будут кормить и окажут необходимую медицинскую помощь.

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