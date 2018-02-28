Итоги переговоров в Минске: разведение сил и восстановление мобильной связи
Дарка Олифер также сообщила, что украинская сторона ожидает продолжения процесса освобождения заложников
В начале марта в Луганской области районе населенного пункта Станица Луганская может произойти разведение сил. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер по итогам переговоров в Минске.
"При условии соблюдения режима тишины в районе н.п. Станица Луганская 5 марта 2018 может произойти разведение сил и средств, как это предусмотрено соответствующим рамочным решением ТКГ", – написала она.
Также Дарка Олифер сообщила, что боевики предоставили гарантии безопасности для проведения ремонтных работ по восстановлению мобильной связи оператора Vodafone в Донецкой области.
"Основной вопрос социально-экономической подгруппы – восстановление мобильной связи на территории ОРДО. Во время заседания достигнуто соглашение о необходимости восстановления линии мобильной связи, ОРДО заверила в предоставлении гарантий безопасности для ремонтных бригад. Украинская сторона предоставила такие гарантии еще 12 февраля 2018, информация об этом была передана СММ ОБСЕ", – написала она.
Дарка Олифер также сообщила, что украинская сторона ожидает продолжения процесса освобождения заложников. Других подробностей об освобождении украинских заложников она не сообщила.
Украинская делегация в Минске также поставила вопрос о допуске наблюдателей ОБСЕ в оккупированный Крым и призвала РФ перестать поставлять на оккупированный Донбасс вооружение. Также она призывает боевиков вернуть "Укрзализныце" 30 тыс. вагонов.
Следующее заседание ТКГ в Минске запланировано на 14 марта.
Ранее в штабе АТО заявили, что режима прекращения огня на Донбассе больше нет.
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