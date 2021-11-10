Из гранатометов и пулеметов. За сутки оккупанты на Донбассе два раза нарушили "тишину"

На вооруженные провокации противника украинские защитники открывали ответный огонь

На Донбассе снова обстрелы / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 9 ноября, со стороны боевиков зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.ВСУ открывали ответные огонь.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

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Где стреляли?

В районе населенного пункта Опытое противник совершил обстрел из стрелкового оружия.

Вблизи Новоалександровки открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы", – говорится в сообщении.

По состоянию на 7 часов утра, 10 ноября, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Большое интервью Авакова по Донбассу

4 ноября бывший министр внутренних дел Арсен Аваков дал развернутое интервью, в котором затронул также тему Иловайской трагедии .

. По словам Авакова, тогдашнее военное руководство Украины боялось добровольческих батальонов , которые, защищая Иловайск, попали в котел.

, которые, защищая Иловайск, попали в котел. Ранее он раскритиковал позицию "возвращения оккупированных Крыма и Донбасса исключительно дипломатическим путем".

"возвращения оккупированных Крыма и Донбасса исключительно дипломатическим путем". Сейчас власти Украины пытаются организовать встречу в "нормандском формате", чтобы сдвинуть с мертвой точки ситуацию с переговорами по Донбассу.

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