Из гранатометов и пулеметов. За сутки оккупанты на Донбассе два раза нарушили "тишину"

За прошедшие сутки, 9 ноября, со стороны боевиков зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.ВСУ открывали ответные огонь.
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
Где стреляли?
- В районе населенного пункта Опытое противник совершил обстрел из стрелкового оружия.
- Вблизи Новоалександровки открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
"Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы", – говорится в сообщении.
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По состоянию на 7 часов утра, 10 ноября, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Большое интервью Авакова по Донбассу
- 4 ноября бывший министр внутренних дел Арсен Аваков дал развернутое интервью, в котором затронул также тему Иловайской трагедии.
- По словам Авакова, тогдашнее военное руководство Украины боялось добровольческих батальонов, которые, защищая Иловайск, попали в котел.
- Ранее он раскритиковал позицию "возвращения оккупированных Крыма и Донбасса исключительно дипломатическим путем".
- Сейчас власти Украины пытаются организовать встречу в "нормандском формате", чтобы сдвинуть с мертвой точки ситуацию с переговорами по Донбассу.
Ранее мы писали:
- Со стороны российско-оккупационных войск 5 ноября зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня, 6 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
- ВСУ заняли село Старомарьевка на Донбассе – в бригаде опровергают.