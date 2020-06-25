Из одежды – только ключ: по Мариуполю бегал голый мужчина (видео)

В Донецкой области по улицам Левобережного района Мариуполя разгуливал голый мужчина, который бросался под колеса проезжавших автомобилей.
Как сообщает 0629, экипаж группы реагирования полиции охраны на проспекте Победы получил сообщение о том, что обнаженный человек вел себя неадекватно и из-за его поведения возник автомобильный затор.
"Он действительно был абсолютно голый – только ключ на веревочке висит. Ему вызвали скорую помощь. Медики признали его невменяемым и госпитализировали", - рассказали полицейские.
Напомним, ранее в центре Киева водителей шокировал абсолютно голый мужчина, который разгуливал по Европейской площади среди проезжающих мимо автомобилей.
А перед этим на столичном Крещатике заметили обнаженного парня атлетического телосложения с большим желтым рюкзаком. Из одежды на нем были лишь стринги с забавным принтом и кроссовки. Полиция, по словам очевидцев, голым "курьером" не заинтересовалась – в отличие от ситуации, когда женщина гуляла по улице голышом.
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