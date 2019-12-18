Из России на Донбасс скрытно въехала колонна военной техники

/ Фото: Минобороны РФ

Россия продолжает скрывать поставки вооружений на Донбасс и усиливает боевиков техникой и необходимым военным имуществом. Также главное управление разведки Минобороны Украины стало известно о вторжении с территории РФ колонны военной техники.

Руководство РФ, несмотря на заявления о якобы поддержке мирных инициатив Украины, наращивает материально-техническое обеспечение оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Так, с начала декабря через неконтролируемый участок границы железнодорожным транспортом туда доставлено около трех тысяч тонн горюче-смазочных материалов.

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Также на прошлой неделе из России скрыто перемещено колонну военной техники: бронетехники, артиллерийского вооружения и грузовой автомобильной техники с личным составом и материально-техническими средствами военного назначения.

В то же время командование ВС РФ продолжает использовать временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях как испытательный полигон. На вооружение соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК" продолжают поступать экспериментальные образцы оружия и снаряжения российского производства для опытной эксплуатации в боевых условиях.

Как сообщали новости "Сегодня", Россия усиливает боевиков снайперами. Оккупационные войска решили сменить тактику на передовой – от тяжелого вооружения перешли к не мене опасным стрелкам.

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