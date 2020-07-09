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Из России на Донбасс зашла колонна бронетехники

9 июля, 05:17

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Оккупанты скрытно перебрасывают военные грузы и технику

И разведка, и ОБСЕ уже неоднократно фиксировали, как из России на Донбасс заходили колонны грузовиков с оружием и боеприпасами. Теперь зафиксированы не только военные грузы с российской территории, но и бронетехника.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Военные отмечают, что Россия продолжает поставлять оккупационным войскам на территории Донецкой и Луганской областей вооружение, боеприпасы, горюче-смазочные материалы и другое военное имущество через неконтролируемые Украиной участки границы.

"В частности, с 15 июня в соединения и части "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ" доставлены около 4,5 тыс. тонн горючего и более 20 грузовых автомобилей боеприпасов и имущества военного назначения. Кроме того, отдельными колоннами была перемещена бронированная техника, восстановленная на ремонтных заводах российского военно-промышленного комплекса", – сообщили в разведке.

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Как сообщали новости "Сегодня", мы показывали уникальные снимки, как Россия перебрасывает технику на Донбасс. Волонтеры-разведчики установили участок границы, где Россия незаконно вторгается в Украину.

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А тем временем ситуация на фронте продолжает оставаться напряженной. Смотрите об этом подробнее в сюжете:

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Россия Донбасс разведка военная техника колонна

Источник: Сегодня

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