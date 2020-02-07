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Из России на Донбасс зашла колонна грузовиков с оружием и боеприпасами

7 февраля, 05:17

Россия использует Донбасс как полигон для испытаний вооружения

/ Фото: AFP

Оккупанты гонят из России на Донбасс не только свежее "пушечное мясо", но и усиливают войско боевиков современной техникой. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Так, на прошлой неделе оккупанты колонной грузовых автомобилей завезли с территории России оружие и боеприпасы через участок границы вблизи н.п. Дьяково (Луганская область).

В то же время командование ВС РФ продолжает использовать временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях как полигон для испытания современных и перспективных образцов вооружения и военной техники.

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"В интересах "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК" российско-оккупационных войск в районах н.п. Широкая балка, Гольмовском и Светлодарской дуги, входящих в полосу ответственности 3-й отдельной мотострелковой бригады, активно применяются модернизированные образцы беспилотных летательных аппаратов. А в районах Луганска, Дебальцево и на Новоайдарском направлении (полоса ответственности 2-й отдельной мотострелковой бригады) фиксируется работа комплексов радиотехнической, радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы российского производства", – сообщает разведка.

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Боевики на Донбассе усилили обстрелы: ВСУ понесли потери
Фото: "Сегодня"

Как сообщали новости "Сегодня", на Донбассе снайперов РФ выпустили на "охоту". Оккупанты пытаются нанести украинской армии еще большие потери и спровоцировать ответный огонь.

А тем временем ситуация на передовой напряженная – боевики снова ударили из запрещенного оружия, горячо было и на Луганском, и на Донецком направлениях.

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Россия техника Донбасс разведка колонна

Источник: Сегодня

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