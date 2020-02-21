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Из России в "Л/ДНР" срочно завозят "казаков": стала известна причина

21 февраля, 05:27

Противник испытывает серьезные проблемы с комплектацией войска

REUTERS/Alexander Ermochenko

REUTERS/Alexander Ermochenko

У боевиков серьезные проблем с комплектацией войска – нехватку бойцов хотят восполнить "казаками", которых завезут из России. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Командование русско-оккупационных войск принимает активные меры по решению проблем, возникших с обеспечением укомплектованности личным составом соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ".

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При этом ожидается значительное привлечение сил и средств т.н. "казачьих формирований" с территории Российской Федерации. В частности, за их счет планируется формирование мобилизационного резерва группировки российско-оккупационных войск боевиков.

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Отметим, в последнее время противник серьезно активизировался. Чем ближе к весне, тем больше наглеют боевики. Недавно Россия сняла ограничения на обстрелы и теперь оккупационным войскам ничего не мешает применять любое вооружение. Так, например, 18 февраля и вовсе попытались прорвать оборону украинской армии, но получили по зубам и понесли потери.

В свою очередь представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил тревожные новости – Россия подготовилась к вторжению в Украину. По его словам, российские войска в любой момент могут начать полноценное стратегическое наступление на Украину.

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Донбасс разведка боевики казаки

Источник: Сегодня

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