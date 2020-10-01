Из-за лесных пожаров в Луганской области почти сгорело Муратово (видео)

Из-за масштабных лесных пожаров, которые произошли в Луганской области, почти сгорело село Муратово.

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Об этом сообщают очевидцы.

На видео видно, что огонь уничтожил дома и всю территорию, горят деревья и здания.

Распространение огня произошло в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах. Из-за неблагоприятных погодных условий лесной пожар распространился на территорию села Муратово Новоайдарского района.

Сейчас проводится эвакуация населения.

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К слову, для эвакуации жителей пострадавших от пожаров поселков подготовлены пункты приема людей на базе школ №8 и №17. Завезено все необходимое, будет обеспечено горячее питание.

Также новости "Сегодня" писали, что эвакуация может понадобиться и Северодонецку. Известно, что в городе нечем дышать из-за сильного смога, наблюдались отключения электричества и интернета.

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