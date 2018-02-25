Из-за обстрелов боевиков наблюдатели ОБСЕ ушли с базы в Попасной

На Донбассе наблюдатели СММ ОБСЕ ушли с передовой патрульной базы в населенном пункте Попасная Луганской области из-за продолжительных обстрелов пророссийских боевиков. Инцидент произошел вечером 23 февраля, сообщается в отчете СММ ОБСЕ.

"Около 21:14 команда СММ слышала 10 взрывов, оцененных как выстрел из 120-мм миномета приблизительно через 500 м на юг. Сотрудники миссии (шесть наблюдателей, фельдшер и переводчик) немедленно переместились в укрытие, обустроенное в подвальном помещении базы, и оставались там в течение около 15 минут", – говорится в отчете.

Отмечено, что на следующий день, 24 февраля, наблюдатели покинули базу и вернулись в патрульный центр СММ в Северодонецке.

Напомним, ранее наблюдатели СММ ОБСЕ заявили, что зафиксировали значительное сосредоточение вооружения возле захваченных боевиками сел в Луганской области.

Ранее сообщалось, что боевики на Донбассе продолжают осуществлять обстрелы опорных пунктов Вооруженных Сил Украины из вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

Напомним, ранее украинский волонтер рассказал о массовых потерях боевиков "ДНР" под Горловкой.