Из-за обстрелов врага на Донбассе украинские воины усиливают оборону: видео

Военные укрепляют оборону под Крымским и Светлодарском

Украинские воины на Донбассе укрепляют оборону под вражескими обстрелами. Фото: Facebook

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, из-за постоянных обстрелов украинских позиций, особенно в ночное и утреннее время, бойцы Вооруженных сил Украины вынуждены усиливать свои укрепления.

Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, наши военные взялись за усиление обороны в направлении Крымского, а также под Светлодарском. В частности, будут усилены блиндажи, окопы и другие укрепления, а также поставлены новые наблюдательные посты.

Стоит отметить, что с начала суток 22 июня до 18:00 на Донбассе было зафиксировано 11 вражеских обстрелов, в том числе из запрещенных Минском вооружений. В результате был ранен один боец ВСУ.

Ранее мы сообщали о том, что 21 июня на Донбассе оккупанты 25 раз нарушили режим прекращения огня. Из них семь раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов

Напомним, за 20 июня, оккупанты 18 раз обстреливали позиции украинских военных, в том числе пять раз – с применением запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм.

Кроме того, стало известно о том, что боевики на Донбассе усиливают передовые позиции дополнительными огневыми средствами и укрепляются.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Из-за обстрелов врага на Донбассе украинские воины усиливают оборону: видео". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"