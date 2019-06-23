Сделать стартовой
26,38
29,82
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

Из-за обстрелов врага на Донбассе украинские воины усиливают оборону: видео

23 июня, 03:08

Военные укрепляют оборону под Крымским и Светлодарском

Украинские воины на Донбассе укрепляют оборону под вражескими обстрелами
Украинские воины на Донбассе укрепляют оборону под вражескими обстрелами. Фото: Facebook

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, из-за постоянных обстрелов украинских позиций, особенно в ночное и утреннее время, бойцы Вооруженных сил Украины вынуждены усиливать свои укрепления.

Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, наши военные взялись за усиление обороны в направлении Крымского, а также под Светлодарском. В частности, будут усилены блиндажи, окопы и другие укрепления, а также поставлены новые наблюдательные посты.

Стоит отметить, что с начала суток 22 июня до 18:00 на Донбассе было зафиксировано 11 вражеских обстрелов, в том числе из запрещенных Минском вооружений. В результате был ранен один боец ВСУ.

Ранее мы сообщали о том, что 21 июня на Донбассе оккупанты 25 раз нарушили режим прекращения огня. Из них семь раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов

Напомним, за 20 июня, оккупанты 18 раз обстреливали позиции украинских военных, в том числе пять раз – с применением запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм.


Кроме того, стало известно о том, что боевики на Донбассе усиливают передовые позиции дополнительными огневыми средствами и укрепляются.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Донбасс, ВСУ, укрытие, обстрелы, окопы, ООС, блиндаж

Вы сейчас просматриваете новость " Из-за обстрелов врага на Донбассе украинские воины усиливают оборону: видео". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Донбассе погиб украинский военный, тело не могут забрать из-за интенсивного огня боевиков

Сегодня, 01:46

Мероприятия по возвращению тела погибшего воина продолжаются

На Донбассе на мине боевиков подорвался мирный житель

Вчера, 05:17

Противник хаотично минирует территорию и не обозначает ее для безопасности местных жителей

​Люди спасли тонущих слонят: видео

С 1 июля в Украине проведут перерасчет пенсий

Диета по группе крови: охотничья первая

Красота по наследству: совместный снимок Валерии и ее мамы

Наталья Могилевская показала фото возлюбленного

Разумков в прямом эфире отказался переходить на украинский язык

Зарядится ли быстрее смартфон, если его выключить? Ответ здесь

Лучшие «военные хакеры» мира – Россия и ещё 4 государства

Психолог: в будущем не будет деления на женщин и мужчин

Порядок предоставления субсидий изменяется несколько раз в год

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

В городе небывалая скидка на самые известные ароматы мира

"Если Россия вернется в ПАСЕ без условий, Украине там нечего делать": интервью с Владимиром Арьевым

Вчера, 07:51

Почему Германия и Франция за возвращение РФ в Парламентскую Ассамблею Совета Европы? Беседа с главой украинской делегации

Где-то жара, а где-то дожди и прохлада: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:37

В понедельник, 24 июня дождей и небольшой прохлады стоит ждать только в западных областях

Авиабилеты по 10 евро: как найти дешевые предложения и куда слетать

21 июня, 07:51

Самые дешевые билеты на самолет можно купить не менее чем за полгода до вылета

Налоги на посылки из-за рубежа вырастут: что подготовили украинцам

20 июня, 07:38

Около 43% интернет-покупателей приобретают товар на зарубежных сайтах

Невестка Поплавского получила титул "Миссис Украина-2019"

5 самых полезных фруктов для сердца

Как правильно пить воду, чтобы похудеть
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь