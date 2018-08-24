Из-за постоянных обстрелов прекращено функционирование КПВВ "Майорское" – штаб ООС

Граждан просят учесть эту информацию при планировании своих поездок

В связи с регулярными обстрелами КПВВ "Майорское" (Донецкая обл.) со стороны боевиков, принято решение о временном прекращении функционирования пункта пропуска, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Учитывая обострение ситуации, несоблюдение российско-оккупационными войсками договоренностей о прекращении огня и невозможностью обеспечить безопасность гражданскому населению в пределах дорожного коридора "Горловка – Бахмут", осознавая реальную угрозу для жизни и здоровья лиц, пересекающих линию разграничения, командующим Объединенных сил принято решение о временном прекращении пропуска лиц и транспортных средств через КПВВ "Майорское" на период существования этой угрозы в пределах дорожного коридора "Горловка – Бахмут. Обращаемся к гражданам с просьбой учесть эту информацию при планировании своих поездок", – говорится в сообщении на странице штаба ООС в Фейсбук в четверг вечером.

Основой для данного решения военные называют постоянную угрозу обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, в том числе снайперских, в сторону пребывания гражданского населения.

"Сегодня, накануне Дня Независимости Украины, около 16.00 изменением пограничных нарядов в КПВВ "Майорское" зафиксирован очередной обстрел из снайперской винтовки. В результате обстрела поврежден один из модулей, в котором в то время пограничники Краматорского отряда из состава Объединенных сил осуществляли оформления граждан, которые следуют через линию разграничения. К счастью, никто не пострадал", – сказано в сообщении.

Решение о закрытии КПВВ "Майорское" принял командующий ООС. Об этом проинформированы первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг и руководитель донецкого офиса ОБСЕ Ольга Скриповская.

Напомним, пятеро военнослужащих Объединенных сил погибли в четверг в результате боевых действий на востоке Украины.

Напомним, в пятичасовом бою у поселка Желобок Луганской области, где противник попытался захватить наблюдательные пункты ВСУ вдоль трассы "Бахмутка", украинские военные уничтожили 12 боевиков, еще 17 получили ранения.

Также мы писали, что на Донбассе пророссийские боевики обстреляли из снайперских винтовок КПВВ "Майорское". В результате обстрела был поврежден один из модулей, в котором на тот момент украинские пограничники осуществляли пропускные операции граждан через линию разграничения.

Ранее президент Петр Порошенко рассказал о больших потерях боевиков. Ранее было известно, что ВСУ уничтожили восемь боевиков и еще более десяти отправили в больницу.