Изменение формата АТО на Донбассе: в СБУ разъяснили детали

Процесс перехода Антитеррористической операции в другой формат противостояния российской агрессии только начинается, но по факту военные и ранее руководили операциями на Донбассе, сказал заместитель главы Службы безопасности Виктор Кононенко.

"Этот процесс (перехода – ИФ) только начался. Он предусматривает переход в полноценное управление (военными). Если говорить откровенно, то и так руководство осуществлялось руководителем сил АТО с переходом к военным. То есть означает это только то, что меняется название, а военные также продолжают руководить, как и руководили, мы подчиняемся", – сказал Кононенко на брифинге в пятницу в Киеве.

Ранее секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне Иван Винник заявил, что в соответствии с опубликованным законом об обеспечении государственного суверенитета на Донбассе Антитеррористическая операция прекращается по решению первого заместителя главы Службы безопасности Украины, а мероприятия по обеспечению национальной безопасности вводятся решением президента страны.

"Для того, чтобы объявить мероприятия по обеспечению национальной безопасности – именно так называется новый режим применения войск, предусмотренный опубликованным законом… – надо соответствующее решение президента", – пояснил Винник.

Как сообщалось, 23 февраля в парламентском издании "Голос Украины" опубликован закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Верховная Рада приняла документ 18 января 2018 года. 20 февраля президент Петр Порошенко подписал закон.

Более детально о вступившем в силу законе читайте в материале "Сегодня" "Что изменит закон о реинтеграции Донбасса".