Известно, сколько жителей ОРДЛО считают себя гражданами Украины: опрос

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57,8% жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей считают себя гражданами Украины. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования Украинского института будущего и "Зеркала недели. Украина".

Согласно обнародованным данным, в то же время 34,8% жителей ОРДЛО имеют паспорта "ДНР" или "ЛНР", а 6,8% – российские. В то же время 42,9% жителей оккупированных территорий никогда не задумывались о получении российского гражданства.

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Опрос проводился в период с 7 сентября по 31 октября 2019 года. Всего в исследовании приняли участие 1606 респондентов – 800 жителей Луганской и 806 из Донецкой области. Погрешность исследования составляет не более 3,2%.

Напомним, несмотря на то что президент России Владимир Путин только в мае подписал указ о введении упрощенного порядка предоставления российского гражданства гражданам Украины, этот процесс могут упростить еще больше.

Кроме этого, в т.н. "ЛНР" и "ДНР" приказали увольнять боевиков за отказ получать российские паспорта. Командование российско-оккупационных войск продолжает принимать меры для ускорения т.н. паспортизации личного состава всех "силовых структур", сформированных на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

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