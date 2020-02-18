Известный генерал рассказал, что должна учитывать Украина, отводя войска

Танки боевиков на Донбассе / Фото: Getty Images

Украине при реализации планов по разведению войск необходимо учитывать оперативно-тактическое значение зон отведения. Такое мнение высказал, комментируя атаки боевиков в районе Золотого, народный депутат Украины (фракция "Европейская солидарность"), командующий десантно-штурмовыми войсками (2015-2019) генерал-лейтенант Михаил Забродский.

"Отведение войск – это не инициатива вооруженных сил. Вооруженные силы выполняют приказы главнокомандующего и военно-политического руководства страны. Какие могут быть дальнейшие действия? Как минимум нужно по-другому относиться к перспективам разведения и их значению в оперативном и тактическом плане", – отметил Михаил Забродский.

По его словам, важно помнить несколько принципиальных моментов.

"Во-первых, нельзя верить противнику, поскольку мы на протяжении шести лет уже неоднократно сталкивались с обманом. Во-вторых, нужно постоянно держать высокий уровень готовности ВСУ к отпору и провокациям. События сегодняшнего утра продемонстрировали, что такая готовность к адекватному и своевременному ответу на любую провокацию есть", – сказал Михаил Забродский.

Генерал-лейтенант также не исключил, что активизация боевиков 18 февраля "приурочена" к годовщине расстрелов на Майдане и годовщине боев за Дебальцево.

"Мы знаем, как Россия относится к датам. Поэтому нельзя исключать, что сегодняшняя провокация "посвящена" событиям на Майдане 2014 года и годовщине Дебальцева", – сказал Забродский.

Напомним, на Донбассе боевики пошли на прорыв. Штаб Объединенных сил сообщил, что сегодня утром противник начал плотно крыть минометным огнем позиции украинской армии вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный, а потом совершили попытку прорыва нашей обороны.

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Военные отмечают, что бойцы дали достойный ответ, но потери большие с обеих сторон. У ВСУ погиб один воин, еще трое ранены и двое получили контузию. У боевиков четверо погибших и шесть раненых. Стало также известно, что после тяжелых потерь враг цинично запросил режим тишины.

В свою очередь президент Владимир Зеленский сделал заявление об атаке боевиков на Донбассе и дальнейших шагах Киева. Он четко дал понять, что провокация боевиков не изменит курс на приближение к миру.

В то же время в Кремле открестились от причастности России к атаке боевиков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве об этом якобы ничего не знали.

Смотрите брифинг президента, секретаря СНБО и начальника Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе:

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