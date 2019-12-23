Известный ведущий поделился с воспитанниками интерната секретами успеха

В Донецкой области сотни воспитанников интернатов присоединились к масштабной благотворительной акции с участием послов Фонда Рината Ахметова. Среди послов – ведущие телеканала "Украина".

Это встречи, которые могут навсегда изменить жизнь детей. Определиться с будущей профессией воспитанникам интерната в Алексеево-Дружковке Донецкой области помогал звездный телеведущий Алексей Суханов. А кроме того – поделился с ребятами своими секретами успеха.

В интернате детям показывали мастер-классы специалисты разных профессий. В частности – стилисты. Вместе с ними наводил красоту телезвезда Алексей Суханов. Атмосфера здесь – словно это неделя высокой моды прет-а-порте.

"Отделяй верхушку, зачесывай ее ровно, и завязывай резиночкой!" – учит детей стилист.

"Я бы так никогда не смог!" – признается Алексей Суханов, наблюдая за мастер-классом стилиста.

Рядом с этой группой работают медики: бригада "скорой" показывает, как спасти жизнь.

"Мы можем быть спокойны за Андрюшино сердце?" – интересуется у медика Алексей Суханов. "Абсолютно! Любящее здоровое сердце", – отвечает врач.

Тренировочные станции нового формата мотивационных встреч с послами Фонда Рината Ахметова помогают детям раскрыть потенциал и выбрать профессию.

"Чтобы стать счастливым человеком, что надо? Верить в себя, иметь мечту! И действительно заниматься тем делом, которое вам по душе", – говорит детям известный телеведущий Алексей Суханов.

В этой санаторной школе-интернате учатся дети с заболеванием позвоночника. Десятиклассница Мария Болотова видит себя в медиа, которое освещает новости в мире моды. Многим в ее возрасте не хватает уверенности, а такие тренинги помогают чувствовать себя супергероями.

"Это не первая встреча с послами Фонда Рината Ахметова, и каждая встреча учит чему-то новому. Мне очень нравиться это мероприятие, оно действительно помогает сделать выбор в будущем и, действительно, сделать правильный выбор и сократить свой путь к этому правильному, счастливому пути", – говорит ученица санаторной школы-интерната Алексеево-Дружковки Мария Болотова.

"Если мы сможем поделиться тем, что знаем, тем, что умеем, и тем, что должны сделать, – будущее будет великолепным. Потому что это великолепнейшие дети, великолепнейшие подростки, которые хотят, знают и очень на многое способны", – объясняет телеведущий Алексей Суханов.

Самая масштабная в стране благотворительная акция "Ринат Ахметов – детям" уже 19 лет дарит чудеса к новогодним праздникам. Только за последние пять лет к акции присоединились 700 тысяч детей.

"Спасибо большое за то, что есть такие Фонды, такая вот помощь детям. Это помогают действительно разобраться в себе, и сделать выводы на будущее", – говорит ученица санаторной школы интерната Алексеево Дружковки Юлия Шеремет.

Напомним, ранее мы писали о том, как за считанные дни до Нового года у воспитанников дома-интерната в Мариуполе появилась уникальная возможность определиться с профессией и сразу проверить себя в деле.

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