К чему готовятся? Оккупанты провели военные учения на Донбассе

Ранее украинская разведка сообщала, что Россия проводит масштабные командно-штабные учения боевиков в ОРДЛО

В "Народной милиции ЛНР" сообщили о проведении учений артиллерийских подразделений / Фото: Коллаж: Сегодня

Подконтрольные России боевики решили провести военные учения на временно оккупированных территориях Донбасса.

Об этом сообщает "Новости Донбасса".

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"Народная милиция ДНР" сообщила, что на полигонах начались плановые занятия по боевой подготовке среди подразделений. В занятиях участвовал личный состав мотострелковых подразделений и экипажей БМП.

Кроме этого, сообщили о проведении учений артиллерийских подразделений.

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Россия в оккупированном Крыму провела военные учения

Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" (российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования. – Ред.) провели плановое учение по поиску и уничтожению воздушных целей.

Условные крылатые ракеты были смоделированы электронным способом с различными параметрами скорости полета и высоты, что усложняло боевым расчетам поражение объектов.

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"Расчеты ЗРК "Триумф" и ЗРПК "Панцирь" успешно выполнили поставленные задачи", – добавили в сообщении.

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