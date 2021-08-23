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К дистанционному обучению готовы. "Диджитал-физра" Фонда Ахметова победила на международном конкурсе

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
23 августа, 06:27
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На диджитал-площадках Фонда и национальном телевидении аудитория проекта достигала 5 млн человек, а в целом – почти 26 млн
"Диджитал-физра" Фонда Ахметова помогла многим школьникам
"Диджитал-физра" Фонда Ахметова помогла многим школьникам

Через неделю начнется новый учебный год и за парты в этом году, если не помешает очередной карантин, сядут более четырех миллионов школьников. Дистанционное обучение также возможно, но к этому вызову педагоги готовы. В рамках масштабного проекта Фонда Рината Ахметова "Борьба с COVID-19" актуальными стали образовательные онлайн-сериалы, один из которых – "Диджитал-физра" – недавно одержал победу в двух номинациях престижной международной премии.

Диджитал-физра

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Мать-воспитательница детского дома семейного типа Наталья Сидоренко едва не погибла с дочкой во время боевых действий на Донбассе, и все же нашла силы жить дальше. Она выехала из Новоазовска в Мариуполь – и с тех пор у нее десять детей.

Благодаря Сидоренко девять ребят, несмотря на пережитые сложные обстоятельства, начали доверять взрослым.

"У многих родители умерли. У одного мальчика родители есть, но они аморальныц образ жизни ведут", – рассказывает мать-воспитательница.

Илья Вольнов нашел приют в семье Сидоренко вместе с сестрой Алиной. У детей умерла мать, а отца лишили родительских прав. Из родных – только бабушка.

"С бабушкой я вижусь, созваниваюсь. Даже иногда в гости к ней приезжаю", – делится Илья.

Когда собираются все вместе, то делятся тем, что волнует. У детей много увлечений, но главным считают учебу. Организовать дистанционное обучение во время пандемии было непросто – на холодильник вывешивали расписание.

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А утром в этой семье обязательна зарядка. И на физические упражнения между уроками вдохновлял сериал "Диджитал-физра", одним из наставников которого был вратарь команды "Шахтер" Андрей Пятов.

Проект был создан Фондом Рината Ахметова в парнерстве с Министерством цифровой трансформации, футбольным клубом "Шахтер" и НЛО ТВ.

Видеопроекты от Фонда Ахметова

Из-за коронавируса жить в новых условиях пришлось всем украинцам. Медики в сжатые сроки осваивали лечение больных и использование аппаратов ИВЛ. Видеопроект "COVID-19: что нужно знать о работе аппаратов искусственной вентиляции легких" Фонда Рината Ахметова помог быстро реагировать на вызовы и спасать пациентов с осложнениями.

Это была серия материалов, содержащая советы от ведущих специалистов страны.

"Появилась острая необходимость и врачам получать новые знания. Я персонально и сотрудники университета, и мои коллеги по ассоциации анестезиологов принимали активное участие в распространении этих знаний", – рассказывает Юрий Кучин, ректор Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца.

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Также Фонд создал серию роликов для учителей, где доступным языком рассказывалось о самых популярных платформах интернет-обучения. И это стало большим подспорьем для педагогов и учеников, которые никогда ранее не участвовали в занятиях, сидя дома.

"Дистанционным способом тоже можно достичь многих результатов. Для многих университетов, даже международных, даже по очень дорогим NBA программам, даже для Гарварда эти программы уже были раньше опробованы", – говорит Юрий Кучин.

Международное признание

С начала пандемии больницам предоставлялось современное оборудование – это более двухсот аппаратов ИВЛ, ПЦР-анализаторы, экспресс-тесты. На помощь стране Ринат Ахметов выделил 450 млн гривен.

"Я абсолютно уверен, что в этой ситуации каждый должен задуматься, чем именно он может помочь Украине и украинцам. Не остается в стороне и бизнес SCM. В партнерстве с Минздравом мы делаем все, чтобы предотвратить эпидемию коронавируса в городах нашего присутствия и во всей стране", – основатель Благотворительного фонда Ринат Ахметов.

Проекты не остались незамеченными. "Диджитал-физра" был отмечен на международном уровне. Фонд Рината Ахметова победил в двух номинациях престижной международной премии IPRA Golden World Awards.

"Мы оказались в сложной ситации, которая негативно повлияла на психическое и физическое состояние детей. Мне понравилось, как вы внедрили в проект инфлюенсерив – людей, могли влиять на аудиторию. Молодые люди, ребята увидели спортсменов, артистов. И то, что вы собрали их вместе, – это действительно поражает", – поражен президент IPRA Филипп Боресманн.

На диджитал-площадках Фонда и национальном телевидении аудитория проекта достигла 5 млн человек. А суммарно – почти 26 млн.

"Сериал показал, что даже в домашних условиях можно выполнять упражнения, которые помогут сохранить здоровье. Фонд Рината Ахметова получил престижную международную премию – она учреждена в 1990 году международной ассоциацией паблик релейшенс и оценивает лучшие коммуникационные проекты по уровню креатива, качеству стратегии и достигнутым результатам", – рассказала Ирина Блажан, директор программ и проектов Фонда Рината Ахметова.

А семье Сидоренко посчастливилось пообщаться с Андреем Пятовым из "Шахтера" и офлайн. Дети благодарили футболиста за участие в проекте "Диджитал-физра" и посетили мастер-класс, где Илья забил голкиперу целых три гола.

"Я рад, что мог побить по воротам. Я очень благодарен Фонду Рината Ахметова за то, что он помогает", – говорит 13-летний Илья Вольнов.

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Мы также рассказывали, что ежегодно для переселенцев, жителей прифронтовых городов и сел, а также неподконтрольной территории "Фонд Рината Ахметова" устраивает летний отдых. На этот раз в лагере Святогорья оздоровились 115 мальчиков и девочек.

Напомним, Фонд Рината Ахметова помог и супругам Лип, у одного из близнецов которых обнаружили глухоту третьей степени.

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