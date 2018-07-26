Кабмин одобрил Стратегию информационной реинтеграции Донбасса

Вчера, 18:18

Розенко рассказал о новой телерадиовышке, которая будет вещать в том числе на оккупированные территории

Фото: kherson.life
Фото: kherson.life

Правительство одобрило Стратегию информационной реинтеграции Донбасса. Об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер-министр Павел Розенко.

"Фейковая действительность, которую российская пропаганда навязывает украинцам на оккупированном Донбассе, должна быть разрушена", – отметил Розенко.

Также, по его словам, будет ускорена работа по Программе секторальной поддержки ЕС по пяти направлениям. Одно из направлений – "Общенациональная солидарность", в котором есть важный проект: строительство радиотелевизионной передающей башни в Луганской области.

Этот проект проводится совместно с Луганской и Донецкой областными военно-гражданскими администрациями, отметил Розенко. Башня будет покрывать весь Попаснянский район Луганской области, Бахмутский район Донецкой области и около 20% территории временно оккупированных районов.

"200 тысяч украинцев получат качественный сигнал как минимум 15 украинских телерадиокомпаний, и вместе с этим – качественную и достоверную информацию", – сообщил Розенко.

Напомним, 19 апреля президент Украины Петр Порошенко запустил спецсистему противодействия информагрессии России. На Донбассе заблокировали более 40 каналов России и боевиков. Система показала положительные результаты на тестах в реальных условиях и собрана на основе украинских компонентов, отметил глава Госспецсвязи.

А с октября 2018 года украинские СМИ, которые вещают на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, а также на территорию аннексированного Крыма, будут вести передачи на 75% на украинском языке. Об этом рассказал член Национального совета Украины по вопросам телерадиовещания Сергей Костинский.
Кабмин, Донбасс, розенко, вещание, российская пропаганда

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Источник:

"Сегодня"

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