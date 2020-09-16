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Кабмин расширил неподконтрольную Украине зону Донбасса

16 сентября, 16:47

Руслан Ровик Руслан Ровик

Село Заиченко включили в число неподконтрольных населенных пунктов

Село Заиченко в Волновахском районе Донецкой области исключили из списка населенных пунктов на линии соприкосновения и включили в неподконтрольную зону.

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Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров 16 сентября.

Село внесли в перечень населенных пунктов, где временно не действует власть Украины.

"Внести в приложения 1 и 2 к распоряжению Кабинета Министров Украины от 7 ноября 2014 №1085 "Об утверждении перечня населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия", и перечня населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения (Официальный вестник Украины, 2014, №92, ст. 2655; №16, ст. 564, №50, ст. 1759) изменения, которые прилагаются", - говорится в решении Кабмина.

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Кроме того, тем же решением правительство исключило село Заиченко из перечня населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения.

Напомним, ранее мы сообщали, что Верховная Рада обратилась к Кабмину по поводу решения проблемы с водоснабжением Донецкой области и предложила выделить деньги на капитальный ремонт соответствующей инфраструктуры.

Добавим также, что еще в 2017 году Рада приняла решение о бесперебойном водоснабжении Донбасса. Долг за электроэнергию почти в два миллиарда гривен ставил водоснабжение этих территорий под угрозу.

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Донбасс правительство село Донецкая область Кабинет министров Волновахский район оккупированные территории линия соприкосновения

Источник: Сегодня

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