Как боевики нарушают перемирие на Донбассе: появилось видео с передовой

На Донбассе боевики продолжают нарушать перемирие. Украинские военные зафиксировали, каким образом противник дистанционно устанавливает мины.

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Соответствующее видео опубликовали на странице 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Данила в Facebook.

Отмечается, что враг использует переносные комплекты минирования и с помощью них забрасывает на позиции украинских военных запрещены мины.

"На этом видео русский наемник, с полным отсутствием инстинкта самосохранения, средь бела дня, устанавливает один из таких комплектов напротив позиций 24 ОМБр (24-я отдельная механизированная бригада – ред.) имени короля Даниила на Светлодарской дуге", – говорится в сообщении.

Видео: facebook.com/24th.brigade

Сообщается, что с помощью таких установок противник неоднократно забрасывал на позиции Вооруженных сил Украины противопехотные осколочные мины натяжного действия ПОМ-2.

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Ранее мы сообщали, что на Донбассе прогремел взрыв, в результате которого пострадали двое военнослужащих.

Также напомним, боевики на Донбассе устроили провокацию в День Государственного Флага.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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