Как "ДНР" в России опозорилась: подробности истории

Представители оккупационной "администрации Макеевки" опозирились в Макеевке. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины со ссылкой на сведения от пересекавших пункты пропуска боевиков людей.

"Представители Госавтоинспекции РФ остановили главу "Горняцкой районной администрации" в оккупированной Макеевке Сергея Голощапова и приказали изменить номерные знаки так называемой "ДНР" на настоящие – украинские. "Чиновнику" пригрозили штрафом в случае неповиновения и эвакуацией машины на штрафплощадку. Кстати, именно так поступали представители незаконных вооруженных формирований на временно оккупированной территории по отношению к украинцам, когда заставляли изменить номера на транспортные средства, угрожая силовыми мерами. Правда, в данном случае на Голощапова не наводили оружие, и номера требовали прицепить не фейковые, а настоящие – украинские", – подчеркнули в Госпогранслужбе Украины.

Напомним, в Минске объявили о полном и бессрочном перемирии на Донбассе с 5 марта. Трехсторонняя контактная группа подчеркнула важность принятия и соблюдения приказов о прекращении огня, эффективном применении дисциплинарных мер в случаях нарушения перемирия и избежании наступательных действий и разведывательных операций.