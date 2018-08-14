Как готовят подводный спецназ Объединенных сил, опубликовано видео

Боевые пловцы проходят курс спецподготовки для действий на воде, в прибрежной зоне и под водой

Бойцы из состава частей и подразделения Объединенных сил продолжают боевые учения и тренировки. Особенно усиленно подготовка идет в частях Сил специальных операций.

Об этом штаб Операции объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

По распоряжению командующего ОС генерал-лейтенанта Сергея Наева с целью противодействия возможным диверсионным и террористическим угрозам на объектах морской инфраструктуры на востоке Украины в районе проведения Операции объединенных сил начата подготовка очередной группы специалистов по проведению подводных операций и водолазов.

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Боевые пловцы оттачивают мастерство по дайвингу и проходят курс специальной подготовки для проведения действий на воде, в прибрежной зоне и под водой, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинские военные продолжают совершенствовать боевую подготовку, поэтому ВСУ провели новые учения "Маруновый берет 2018", которые включали в себя рейдовые и десантно-штурмовые действия, а также паромные переправы в тылу условного противника.

Также напомним, в штабе Операции объединенных сил показали зрелищное видео вертолетных учений на передовой, когда в ООС проверили боеготовность авиации к отражению наступления на суше и на море.