Как готовят подводный спецназ Объединенных сил, опубликовано видео

Сегодня, 10:32

Боевые пловцы проходят курс спецподготовки для действий на воде, в прибрежной зоне и под водой


Бойцы из состава частей и подразделения Объединенных сил продолжают боевые учения и тренировки. Особенно усиленно подготовка идет в частях Сил специальных операций.

Об этом штаб Операции объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.   

По распоряжению командующего ОС генерал-лейтенанта Сергея Наева с целью противодействия возможным диверсионным и террористическим угрозам на объектах морской инфраструктуры на востоке Украины в районе проведения Операции объединенных сил начата подготовка очередной группы специалистов по проведению подводных операций и водолазов.

01__12

Скриншот

Боевые пловцы оттачивают мастерство по дайвингу и проходят курс специальной подготовки для проведения действий на воде, в прибрежной зоне и под водой, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинские военные продолжают совершенствовать боевую подготовку, поэтому ВСУ провели новые учения "Маруновый берет 2018", которые включали в себя рейдовые и десантно-штурмовые действия, а также паромные переправы в тылу условного противника.

Также напомним, в штабе Операции объединенных сил показали зрелищное видео вертолетных учений на передовой, когда в ООС проверили боеготовность авиации к отражению наступления на суше и на море.
спецназ, учения, морские котики, маневры, Наев, ООС

Вы сейчас просматриваете новость "Как готовят подводный спецназ Объединенных сил, опубликовано видео". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Фото: Facebook Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины

Высадка по-штурмовому и горящие БТРы: под Житомиром прошли учения десантников, опубликованы фото

9 Августа, 04:30

Бойцы ДШВ отработали высадку и действия на различной местности

Донбасс

Фото: Facebook Генеральный штаб ВСУ

Как ВСУ будут форсировать реки на Донбассе: Генштаб показал впечатляющие фото

13 Июня, 22:20

Бригады ОК "Юг" восстанавливают боеспособность и проводят боевое слаживание
Загрузка...

Украина

Фото: Facebook Командования ВМС ВС Украины

Как ВМС Украины отразили "атаку" диверсантов с моря, опубликованы яркие фото

2 Августа, 19:50

Силовики сорвали попытку захвата противником важных объектов инфраструктуры под Одессой

Донбасс

Фото: Facebook операции Объединенных сил

Как украинские танкисты отразили атаку с моря: опубликованы впечатляющие фото и видео

5 Июля, 05:02

Танковая рота и мехвзвод были подняты по тревоге и умелыми действиями уничтожили условного противника
Загрузка...