Как праздновали Пасху бойцы на Донбассе: появились яркие фото
Военнослужащие поучаствовали в пасхальных богослужениях
На Донбассе праздник Пасхи отпраздновали украинские военнослужащие. Бойцы ООС поучаствовали в пасхальных богослужениях, лакомились куличами и праздничной едой, которые им передали украинцы, и получили открытки с письмами и рисунками от детей.
Креативно подошли к вопросу суровые бойцы Сил спецопераций, опубликовав свою картинку - стальные "пасхальные" яйца с эмблемой украинского спецназа – оборотня.
Фото с празднования опубликовало командование "Восток" Вооруженных Сил Украины в Facebook.
Не менее яркие фото показала и 10 горно-штурмовая Бригада.
Ранее мы писали о том, что глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко и командующий Объединенных сил Сергей Наев поздравили украинских военнослужащих с праздником Пасхи.
Напомним, в Киеве на территории Свято-Михайловского Златоверхого собора Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний освятил тысячу куличей для украинских военных. Еще тысячу пасхальных куличей собрали для украинских защитников в Черкасской области.
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