Как праздновали Пасху бойцы на Донбассе: появились яркие фото

Военнослужащие поучаствовали в пасхальных богослужениях

Фото: 10 Горно-Штурмовая Бригада.

На Донбассе праздник Пасхи отпраздновали украинские военнослужащие. Бойцы ООС поучаствовали в пасхальных богослужениях, лакомились куличами и праздничной едой, которые им передали украинцы, и получили открытки с письмами и рисунками от детей.

Креативно подошли к вопросу суровые бойцы Сил спецопераций, опубликовав свою картинку - стальные "пасхальные" яйца с эмблемой украинского спецназа – оборотня.



Фото с празднования опубликовало командование "Восток" Вооруженных Сил Украины в Facebook.













Не менее яркие фото показала и 10 горно-штурмовая Бригада.



























































Ранее мы писали о том, что глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко и командующий Объединенных сил Сергей Наев поздравили украинских военнослужащих с праздником Пасхи.

Напомним, в Киеве на территории Свято-Михайловского Златоверхого собора Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний освятил тысячу куличей для украинских военных. Еще тысячу пасхальных куличей собрали для украинских защитников в Черкасской области.

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