"Как работает скорая помощь": Ринат Ахметов помог Наташе Коваленко раскрыть секреты профессии ее мечты

/ Фото: fdu.org.ua

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Спасать жизни людей в ситуациях, когда на счету каждая секунда. О таком будущем мечтает 14-летняя Наташа Коваленко из "Центра опеки" в Мариуполе. Девочка хочет стать медсестрой и в рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. Твоя суперсила" смогла поближе познакомиться с работой людей в белых халатах. Благодаря самому известному благотворителю Украины для воспитанницы "Центра опеки" была организована уникальная экскурсия по городской станции скорой помощи. Вместе с Наташей посмотреть на работу медиков отправился амбассадор Фонда Рината Ахметова – телеведущий Максим Сикора. Звезда экрана пояснил, почему присоединился к проекту Фонда.

"Эти дети – будущие выпускники. Им нужна информация о том, что делать дальше, куда поступать, как правильно вести себя с работодателем. И очень важно, что они еще не боятся своего происхождения, не боятся своего социального статуса – это все пыль и пустота, если у тебя есть мечта", – рассказал Максим Сикора.

Станция скорой помощи, как и театр, начинается с гардероба. Поэтому первым делом Наталье выдали экипировку, в которой медики выезжают на вызовы. Затем показали оборудование автомобиля скорой помощи, объяснив предназначение каждого прибора и инструмента. К слову, показать было что – ведь буквально на днях мариупольские медики получили новейшую "скорую" от Фонда Рината Ахметова. Благодаря своему оснащению она в любой момент может стать реанимацией на колесах.

Вторая часть экскурсии была посвящена практическим навыкам. Для начала Наташа попробовала измерить давление условного пациента, которым стал Максим Сикора. После чего наступила очередь дефибрилятора, и телеведущему пришлось уступить место специальному манекену. Ведь электрический разряд – дело нешуточное. Впечатления от такой экскурсии девочка с трудом смогла выразить словами.

"Это было очень здорово. Спасибо Ринату Ахметову – ведь я поняла, что сделал правильный выбор будущей профессии. А еще благодаря экскурсии я поняла, насколько это серьезная и ответственная работа. Ведь нужно не только уметь оказать помощь, но и найти подход к каждому пациенту", – рассказала Наталья.

В свою очередь Татьяна Кухоцкая, директор по развитию проектов Фонда, отметила, что для Рината Ахметова помощь детям всегда на первом месте.

"Поэтому был дан стар проекту, в рамках которого дети раскрывают и развивают свои таланты. Мотивирующий подарок получила Наташа Коваленко, которая мечтает в будущем стать медсестрой и помогать людям, работая в экипаже скорой помощи. Сегодня Фонд Рината Ахметова помог девочке прикоснуться к мечте: она посетила мариупольскую подстанцию скорой помощи и увидела изнутри, как работает экипаж неотложки. Медики рассказали Наташе о нюансах работы на скорой и открыли некоторые профессиональные секреты. Девочка осмотрела машину скорой помощи, которую мариупольские медики получили по проекту Фонда Рината Ахметова "200 скорых для Украины" и даже прокатилась на ней. Судя по горящим глазам Наташи, она еще больше укрепилась в желании стать медиком", – сказала Татьяна Кухоцкая.

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