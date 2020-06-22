Как Россия перебрасывает технику на Донбасс: появились уникальные снимки

И разведка, и ОБСЕ уже неоднократно фиксировали, как из России на Донбасс заходили колонны грузовиков с оружием и боеприпасами. Теперь волонтерам международного разведывательного сообщества удалось получить уникальные снимки с беспилотника ОБСЕ и указать точные места вторжения оккупантов, так и точку их прибытия в Луганской области.

Реклама

Об этом сообщает InformNapalm.

Так, сначала колонна грузовиков была замечена прямо непосредственно у границы с РФ здесь:

Реклама

Также удалось установить точку прибытия грузовиков в Луганске:

Реклама

Волонтеры выяснили, что эта территория давно используется российскими оккупационными войсками в качестве базы для отдельного батальона материального обеспечения "2-го армейского корпуса".

"Российская Федерация в течение шести лет продолжает публично отрицать свое непосредственное участие в войне на Донбассе, однако, многочисленные доказательства международных наблюдателей и волонтеров указывают, что РФ в течение всего периода военного конфликта грубо нарушает нормы международного права, продолжает перебрасывать оружие и технику, использовать своих кадровых военных, а также наемников, которые в основном имеют гражданство Российской Федерации", – заявили в InformNapalm.

Напомним, в октябре 2018 года в ОБСЕ все же озвучивали доказательства присутствия войск России на Донбассе. Наблюдателям миссии даже сами кадровые российские военные признавались, что приезжали на Донбасс по ротации.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама