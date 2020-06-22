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Как Россия перебрасывает технику на Донбасс: появились уникальные снимки

22 июня, 06:28

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Установлен участок границы, где Россия незаконно вторгается в Украину

И разведка, и ОБСЕ уже неоднократно фиксировали, как из России на Донбасс заходили колонны грузовиков с оружием и боеприпасами. Теперь волонтерам международного разведывательного сообщества удалось получить уникальные снимки с беспилотника ОБСЕ и указать точные места вторжения оккупантов, так и точку их прибытия в Луганской области.

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Об этом сообщает InformNapalm.

Так, сначала колонна грузовиков была замечена прямо непосредственно у границы с РФ здесь:

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Также удалось установить точку прибытия грузовиков в Луганске:

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Волонтеры выяснили, что эта территория давно используется российскими оккупационными войсками в качестве базы для отдельного батальона материального обеспечения "2-го армейского корпуса".

"Российская Федерация в течение шести лет продолжает публично отрицать свое непосредственное участие в войне на Донбассе, однако, многочисленные доказательства международных наблюдателей и волонтеров указывают, что РФ в течение всего периода военного конфликта грубо нарушает нормы международного права, продолжает перебрасывать оружие и технику, использовать своих кадровых военных, а также наемников, которые в основном имеют гражданство Российской Федерации", – заявили в InformNapalm.

Напомним, в октябре 2018 года в ОБСЕ все же озвучивали доказательства присутствия войск России на Донбассе. Наблюдателям миссии даже сами кадровые российские военные признавались, что приезжали на Донбасс по ротации.

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Россия техника Донбасс граница InformNapalm

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