Сделать стартовой
25,87
29,2
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

Как в прифронтовом Мариуполе отметили День Военно-морских сил: фото

7 июля, 17:34

Морские пехотинцы смоделировали элементы современного боя

Мероприятия по случаю празднования Дня Военно-морских сил Вооруженных сил Украины состоялись в Мариуполе Донецкой области, сообщает 7 июля пресс-служба Минобороны.

В мероприятиях приняли участие ветераны войны на Донбассе, военные капелланы, волонтеры, военнослужащие морской пехоты и других подразделений украинской армии, которые ежедневно выполняют боевые задачи в районе проведения операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей.

"Военные и присутствующие почтили память погибших украинских воинов минутой молчания. Вспомнили яркие победы и подвиги защитников государства, проявленные в боях с российско-оккупационными войсками. Кроме этого, состоялось награждение лучших военнослужащих наградами и грамотами", – говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что морские пехотинцы продемонстрировали горожанам показательные выступления по рукопашному бою и смоделировали элементы современного боя.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский присвоил новые названия бригаде морской пехоты и военному лицею. Речь идет о 36 бригаде морской пехоты и Военном морском лицее.

А в Одессе по случаю Дня ВМС представили два десантно-штурмовых катера типа "Кентавр".

1 июля в Украине стартовали ежегодные многонациональные учения Sea Breeze, которые продлятся до 12 июля:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ВМС, Мариуполь, Минобороны, ВМС Украины

Вы сейчас просматриваете новость " Как в прифронтовом Мариуполе отметили День Военно-морских сил: фото". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Защищают от атаки с моря: в Украине поздравили военных моряков с праздником

Сегодня, 11:00

Гройсман, Полтоарк и командующий ООС поздравил военнослужащих с Днем Военно-морских сил

Зеленский в Одессе поздравил моряков с Днем Военно-морских сил: видео

Сегодня, 10:01

Глава государства отметил, что моряки ежедневно стоят на защите морских границ Украины

Абордаж фрегата и сотни американских ракет: в Одессе представили активную фазу Sea Breeze-2019

Вчера, 12:22

Появились яркие фото с презентации в Одессе

Боевые корабли НАТО смогут заходить в Очаков: США помогают Украине строить военную базу

5 июля, 17:27

Американцы участвуют в модернизации гавани на территории Николаевской области

Астролог рассказал, как Зеленский удивит украинцев

На яхте патриарха Кирилла заметили "монашку" в купальнике

Адская жара и грозы: какой будет погода в июле в Украине

Вот так смелость! 70-летняя Алла Пугачева надела прозрачную юбку

"Пассажиры крестятся, машины вокруг тонут": у аэропорта Москвы ЧП

Как правильно выражать свое недовольство: 4 главных правила

Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет

"Жалкий неудачник": британский боксер оскорбил Владимира Кличко

Сборная Бразилии неожиданно оступилась на Кубке Америки

Прогноз о последствиях глобального потепления для Украины

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Грустная судьба чудесных советских актрис

"У вас ошибка": как в Украине стартовала вступительная кампания

Сегодня, 07:36

Подать заявление в университеты можно с 10 по 22 июля

Вместо жары и засухи – дожди: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:34

В понедельник, 8 июля осадков стоит ждать в центре, на юге и на востоке страны

Жилье в Киеве дорожает: сколько стоит и какое пользуется спросом

Вчера, 07:24

Цены на квартиры в столице с начала года поднялись более, чем на 8%

Экономический прогноз на третий квартал 2019 года: какими будут курс доллара и цены

5 июля, 07:00

В июле-сентябре экономисты обещают невысокий рост цен и зарплат

Nokia представила бюджетный смартфон

На каких этажах жилого дома ученые не рекомендуют жить

Почему Супрун выехала из Украины после инаугурации Зеленского
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь