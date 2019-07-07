Как в прифронтовом Мариуполе отметили День Военно-морских сил: фото

Морские пехотинцы смоделировали элементы современного боя























Мероприятия по случаю празднования Дня Военно-морских сил Вооруженных сил Украины состоялись в Мариуполе Донецкой области, сообщает 7 июля пресс-служба Минобороны.

В мероприятиях приняли участие ветераны войны на Донбассе, военные капелланы, волонтеры, военнослужащие морской пехоты и других подразделений украинской армии, которые ежедневно выполняют боевые задачи в районе проведения операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей.

"Военные и присутствующие почтили память погибших украинских воинов минутой молчания. Вспомнили яркие победы и подвиги защитников государства, проявленные в боях с российско-оккупационными войсками. Кроме этого, состоялось награждение лучших военнослужащих наградами и грамотами", – говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что морские пехотинцы продемонстрировали горожанам показательные выступления по рукопашному бою и смоделировали элементы современного боя.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский присвоил новые названия бригаде морской пехоты и военному лицею. Речь идет о 36 бригаде морской пехоты и Военном морском лицее.

А в Одессе по случаю Дня ВМС представили два десантно-штурмовых катера типа "Кентавр".

1 июля в Украине стартовали ежегодные многонациональные учения Sea Breeze, которые продлятся до 12 июля:

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