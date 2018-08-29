Как военные РФ на Донбассе скрывают свои преступления: разведка сообщила любопытные детали

Российские командиры получили еще больше власти в ОРДЛО и решили прикрыть преступников из своих подразделений

Российские командиры на оккупированных территориях Донбасса получили новые полномочия и теперь запрещают местными "правоохранителям" "расследовать" преступления российских военных. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Сообщается, что российское командование повысило полномочия командиров подразделений и частей "1 и 2 АК ВС РФ" по т.н. "решению проблем", связанных с ростом количества преступлений и правонарушений в ОРДЛО по вине или с участием кадровых российских военнослужащих. Также этим командирам разрешили самим определять уровень сотрудничества с местной "полицией", если она возьмется расследовать дела.

"Указанным нововведением уже воспользовался командир 7-й отдельной мотострелковой бригады 2 АК (оккупированная Брянка), который своим решением ограничил местным "правоохранителям" возможность расследовать обстоятельства совершения подчиненным в районе н.п. Дебальцево ДТП с гибелью гражданского лица и бегства с места происшествия российского военнослужащего. Командир 2-й отдельной мотострелковой бригады "2 АК" (Луганск) запретил допускать местных "правоохранителей" к расследованию случаев открытия подчиненными хаотичной стрельбы и взрыва боевых гранат в жилых кварталах вблизи расположения одного из подразделений", – говорится в сообщении.

Напомним, в начале августа в Горловке российские военные устроили стрельбу по подросткам, в результате чего ранения получили несколько человек. Как сообщала разведка, российское командование попыталось скрыть факт указанного преступления.

В то же время и сами местные боевики не в восторге от российских военных, особенно командиров. Как рассказывал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц", в "Л/ДНР" есть предпосылки для переворота. По его словам, в т.н. "ДНР" и "ЛНР" существуют проблемы между местными боевиками и кадровыми российскими военными.