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Как ВСУ уничтожили КамАЗ и "Урал" боевиков: появилось видео

11 апреля, 05:17

Сергей Мартынец

Постарались бойцы горно-штурмовой бригады ВСУ

Несмотря на пандемию коронавируса, которая одинаково бушует и на свободной территории Украины, и на оккупированных территориях Донбасса, оккупационные войска не успокаиваются и продолжают обстрелы. Однако украинские воины ответным огнем ставят на место боевиков. На днях уничтожили два грузовика боевиков, а постарались бойцы 10 горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".

Военные выложили видео, в котором отмечают, что "Урал" боевиков "остановился в запрещенном месте" и сразу схлопотал ракету из противотанкового комплекса.

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После этого бойцы засекли вражеский КамАЗ и пошутили, что он "превысил скорость", а боевики "не были пристегнуты ремнями безопасности". Украинская ракета его "поймала" прямо на ходу.

В тренде
На Донбассе не утихает вражеский огонь: в рядах ВСУ – потери
Видео: facebook.com/10brygada

Как сообщали новости "Сегодня", украинские военные так хорошо потрепали боевиков еще 5 апреля, нанеся врагу большой урон. В тот день были уничтожены и КамАЗ с "Уралом", и пострадала вражеская пехота.

Также мы писали, что в этот же день ВСУ сбили беспилотник РФ, стоимость которого оценивается в два миллиона долларов. Военные передали сбитый БПЛА соответствующим сотрудникам специальных подразделений для изучения данных с носителей информации.

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Донбасс ВСУ боевики камаз урал птрк

Источник: Сегодня

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