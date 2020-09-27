Как жители "ЛНР" работают в свободной Украине: вакансии и риски

Чтобы работать в украинских компаниях, нужно иметь украинскую карту

Жителям так называемой "ЛНР" выгодно иметь работу в украинских компаниях, однако есть много сложностей. О трудоустройстве не говорят в открытую, ведь любое взаимодействие с Украиной местные "власти" могут приравнять к диверсионной деятельности и приговорить к лишению свободы.

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Об этом сообщает "ВВС Украина".

По данным издания, людям, которые уже имеют работу в "ЛНР", будет сложнее трудоустроиться в Украине. Однако работа на украинскую компанию не всегда "подпольная". Например, работники Красного Креста в "ЛНР" получают заработную плату в гривне через украинские банки.

Также сообщается, что есть сферы, где работодателям практически все равно, где живет работник. Это могут быть вакансии переводчика или автора студенческих работ. В этом случае главное иметь банковскую карту для перевода денег и качественно выполнять работу.

Стоит отметить, что зарплаты на подконтрольной боевикам территории значительно ниже украинских. Так, врач-педиатр, который работает на полторы ставки, получает всего лишь 10 000 рублей, то есть 3800 гривен.

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Большое количество жителей оккупированных районов Луганской области работают в украинских компаниях на должностях копирайтеров, переводчиков, авторов научных работ, дизайнеров, программистов и работников брачных агентств.

Однако стоит помнить и о негативных моментах. Это проблемы с выездом, сложности получения банковских карт, небольшое количество вакансий и даже телефонная связь с работодателем. Многие в "ЛНР" пользуются местным оператором, который не предусматривает телефонной связи с украинскими операторами. Кроме того, у банковских карт истекает строк, а чтобы их восстановить, нужно выезжать на территорию законной Украины.

Напомним, ранее стали известны размеры минимальных зарплат в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

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