Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,62
29,05

Карантин в Донецкой области: как будут работать пункты пропуска

12 марта, 15:56

Руслан Ровик

На Донбассе не планируют вводить дополнительных ограничений из-за коронавируса

На Донбассе после заявления Кабмина о введении в Украине трехнедельного карантина из-за угрозы распространения коронавируса объяснили, какие ограничительные меры будут введены на территории региона.

Об этом во время брифинга в Краматорске рассказал начальник Донецкого пограничного отряда Анатолий Федорчук, сообщает "Остров".

"Все контрольные пункты въезда и выезда будут работать в штатном режиме. На четырех КПВВ дежурят общественные организации, которые предоставляют медицинскую помощь, а также реанимационные автомобили с медработниками", – заявил он.

Реклама

Также Федорчук добавил, что "с сегодняшнего дня вводится температурный скрининг не только граждан, пересекающих линию разграничения, но и личного состава Госпогранслужбы", подчеркнув, что алгоритм действий был разработан совместно с Минздравом.

Напомним, с 7 марта на КПВВ ввели ограничения на пересечение линии разграничения жителями оккупированных территорий.

В тренде
Тяжелый бой в Песках: ВСУ жестко отомстили боевикам за обстрел грузовика

По решению командования Объединенных сил, все лица, пересекающие пункты пропуска, должны проходить процедуру осмотра и температурного скрининга. В случае обнаружения симптомов простудных заболеваний людей будут доставлять в специализированные больницы.

За время введения этого режима на КПВВ пограничники проверили свыше 220 тысяч человек. По результатам температурного скрининга ни одного подозрения на коронавирус не зафиксировано.

Ранее сайт "Сегодня" собрал в соцсетях мнения специалистов и пользователей о коронавирусе и карантине. Все они сходятся в одном: нужно не паниковать, а помнить о главных правилах гигиены.

Также мы писали, как эпидемию коронавирусной инфекции переживают в Китае. Что пугает больше всего и каковы особенности жизни в карантине в Поднебесной – в эксклюзивном интервью рассказала украинка Светлана Дзюма, которая более шести лет живет в Китае.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс карантин коронавирус КПВВ

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Донецк заехали российские военные и устроили
В Донецк заехали российские военные и устроили "террор" местным жителямДонбасс
Тяжелый бой в Песках: ВСУ жестко отомстили боевикам за обстрел грузовика
Тяжелый бой в Песках: ВСУ жестко отомстили боевикам за обстрел грузовикаДонбасс
Бандит и боевик
Бандит и боевик "Оплота": стало известно, кого спецназ задержал в БорисполеПроисшествия
Причастные к катастрофе MH17 участвовали в аннексии Крыма
Причастные к катастрофе MH17 участвовали в аннексии КрымаРоссия
Путин лично разрешил сбить
Путин лично разрешил сбить "Боинг" над Донбассом – адвокатДонбасс
"Морпехи ДНР" устроили пьяные разборки под Мариуполем: трое убитых, пятеро раненыхДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...