Карантин в Донецкой области: как будут работать пункты пропуска

На Донбассе после заявления Кабмина о введении в Украине трехнедельного карантина из-за угрозы распространения коронавируса объяснили, какие ограничительные меры будут введены на территории региона.

Об этом во время брифинга в Краматорске рассказал начальник Донецкого пограничного отряда Анатолий Федорчук, сообщает "Остров".

"Все контрольные пункты въезда и выезда будут работать в штатном режиме. На четырех КПВВ дежурят общественные организации, которые предоставляют медицинскую помощь, а также реанимационные автомобили с медработниками", – заявил он.

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Также Федорчук добавил, что "с сегодняшнего дня вводится температурный скрининг не только граждан, пересекающих линию разграничения, но и личного состава Госпогранслужбы", подчеркнув, что алгоритм действий был разработан совместно с Минздравом.

Напомним, с 7 марта на КПВВ ввели ограничения на пересечение линии разграничения жителями оккупированных территорий.

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По решению командования Объединенных сил, все лица, пересекающие пункты пропуска, должны проходить процедуру осмотра и температурного скрининга. В случае обнаружения симптомов простудных заболеваний людей будут доставлять в специализированные больницы.

За время введения этого режима на КПВВ пограничники проверили свыше 220 тысяч человек. По результатам температурного скрининга ни одного подозрения на коронавирус не зафиксировано.

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