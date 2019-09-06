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Карина Немлиенко из Авдеевки: Мир – это поле в подсолнухах

6 сентября, 08:45

12-летняя девочка уже успела пережить столько, сколько не выпадает на долю иного взрослого

/ Фото: fdu.org.ua

Карине Немлиенко из Авдеевки всего 12 лет. Но она уже успела пережить столько, сколько не выпадает на долю иного взрослого. Как и у многих детей Донбасса, жизнь девочки навсегда перевернул вооруженный конфликт на востоке Украины. Авдеевка до сих пор остается одной из горячих точек региона. Но Карина навсегда запомнила родной город, когда его не сотрясали залпы тяжелых орудий.

"Это небольшой городок. Я там ходила в школу, на рисование к Елене Александровне. Ее четко помню", – рассказывает девочка.

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Одно из светлых воспоминаний из прежней, мирной жизни: как мама забирала ее из школы, вместе они шли в магазин и покупали что-то вкусное, а потом отправлялись домой. Но память Карины сохранила также тот ужас, который ребенку пришлось увидеть своими глазами.

"Когда начался обстрел, мы с подругой забежали в подъезд и начали плакать. Было очень страшно", – вспоминает она.

Вооруженный конфликт у Карины ассоциируется с полем, устланном осколками. Под хмурым небом по нему движутся танки. Мир – тоже поле, покрытое подсолнухами и цветами. Под чистым небом и ярким солнцем.

Совместный спецпроект "Донбасс и Мирные. Дети" Фонда Рината Ахметова и сайта "Сегодня" – это серия видеомонологов живущих по обе стороны линии соприкосновения ребят о пережитом во время вооруженного конфликта на востоке Украины. Это короткие исповеди об в одночасье рухнувшем привычном укладе жизни, о потере друзей, близких и родного дома. За детскими историями страха, ужаса и преодоления – трагедия всего Донбасса. И в то же время напоминание всем людям о том, как важно беречь мир.

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