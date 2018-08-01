Каша с червями на завтрак: в детском саду Мариуполя ребенка накормили испорченной едой

В одном из детских садов Мариуполя в еде нашли червей. Их заметила мать одного из детей, когда ребенок уже съел половину порции.

Виктория только начала водить своего двухлетнего Мишу в садик, и уже на второй день обнаружила в еде ребенка червей. По словам женщины, в тот день она не успела завести сына на завтрак вовремя и попросила его накормить позже. Во время трапезы Виктория нашла в каше сына червя.

В свою очередь, в саду говорят – этот случай единичный. Сотрудники не понимают, как черви могли попасть в пищу. Ведь перед тем, как блюда подадут детям – их дегустирует воспитательница-методист. По словам заведующей заведения, в тот день червей нашли только в тарелке Миши.

На данный момент от старых круп в саду избавились. Теперь обещают усилить контроль за продуктами, хранением и приготовлением пищи.

Напомним, ранее сообщалось от том, что в детском саду №135 произошло массовое отравление среди детей. По словам родителей, в детском саду на улице Черняховского, 12а заболели около 50 детей.

В свою очередь в полиции сообщили, что пока никаких заявлений от граждан не поступало. Но на данный момент в больнице проходят лечение двое воспитанников детского сада с диагнозом "острый гастроэнтероколит".