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"Каждый из вас – герой". Ринат Ахметов поздравил земляков с Днем шахтера

Светлана Москаленко Светлана Москаленко Выпускающий редактор Сегодня
29 августа, 09:30
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Основатель и акционер СКМ верит, что в родной город обязательно вернется мирная жизнь
Президент Шахтера Ринат Ахметов
Президент Шахтера Ринат Ахметов

В последние выходные августа традиционно отмечаются День города Донецк и День шахтера. Основатель и акционер СКМ Ринат Ахметов обратился в праздничный день к дончанам и всем горнякам. Он поздравил земляков и поблагодарил шахтеров за их тяжелый труд и ежедневный подвиг.

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Ринат Ахметов верит, что в родной Донецк обязательно вернется мирная жизнь:

"Дорогие друзья! Земляки!

От всего сердца поздравляю вас с Днем шахтера и Днем города!

Я вырос в шахтерской семье и точно знаю, что эта профессия требует бесстрашия и самоотдачи, силы духа и выносливости.

Быть шахтером – это быть человеком, который готов к опасному и сложному труду.

Быть шахтером – это быть верным товарищем и всегда следовать принципам взаимовыручки.

Каждый из вас – герой, который ежедневно своим трудом и мужеством меняет мир к лучшему. Спасибо вам за это!

День шахтера и День города – праздники, которые неотделимы друг от друга в нашем крае. Судьба моего родного города навеки переплетена с шахтерским трудом. Построенный на шахтах, созданный теми, кто знает цену труду, я знаю, Донецк – лучший город на земле, и верю, что мирная жизнь вернется в него, а вокруг "Донбасс Арены" зацветут розы.

С праздником вас дорогие дончане! С Днем шахтёра и с Днем рождения города!

Здоровья, мира и благополучия вам и вашим близким!

С глубоким уважением,

Ринат Ахметов"

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