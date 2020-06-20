В Кремле ситуацию на Донбассе назвали "потенциально опасной"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обеспокоен заявлениями Киева о необходимости корректировки Минских договоренностей и считает "потенциально опасной" ситуацию с урегулированием конфликта на Донбассе.

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Об этом он заявил в в эфире одного из телеканалов, сообщает Deutsche Welle.

"Если говорить о минском комплекс мер, то ситуация потенциально весьма опасна", – сказал Песков в субботу, 20 июня, в эфире российского Первого канала.По словам спикера, "не могут не вызывать беспокойства (...) слова о необязательности или невозможности выполнения Минских договоренностей", – отметил он.

"Если это будет звучать чаще и если это будет набирать форму абсолютно официальных заявлений, то, конечно, это будет заводить ситуацию в тупик.

Как сообщали новости "Сегодня", глава Офиса президента Андрей Ермак четко заявил, что не будет никаких прямых переговоров с боевиками. Он напомнил, что в рамках принятых в 2015 году Минских соглашений Украина взяла на себя обязательства согласовать несколько вопросов, в частности, конституционную реформу в части децентрализации и вопрос выборов с представителями ОРДЛО в рамках ТКГ. Речь идет не о боевиках в Консультативном совете, а о жителях оккупированных территорий, переселенцах, которых хотят ввести в этот новый орган.

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В то же время уже 40 "слуг народа" обратились к Зеленскому из-за угрозы прямых переговоров с "ЛДНР". Народные депутаты опасаются, что создание Консультационного совета нарушит позицию Киева.

Вопрос создания Консультативного совета в рамках ТКГ и возможных переговоров с ОРДЛО был подробно обсужден в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера":

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