Ко Дню студента благотворители передали Константиновскому медколледжу новейшее оборудование

Накануне Дню студента благотворители передали в Константиновский медицинский колледж многофункциональные тренажеры, симуляторы, имитаторы и учебные манекены. Ранее представители колледжа обратились в Фонд с просьбой помочь приобрести учебно-лабораторное оборудование и учебно-наглядные пособия для практических занятий студентов.

Молодежь, которая решила связать свою жизнь с медициной, приезжает в колледж со всей Донецкой области. И новое оборудование поможет преподавателям проводить практические занятия в максимально приближенных к реальности условиях, а студентам – оттачивать профессиональные навыки.

"Манекены по уходу за больным человеком, медсестринский уход, акушерско-гинекологические муляжи и тренажеры для проведения реанимации – такое современное и дорогостоящее оборудование среди всех медицинских колледжей Донецкой области есть только у нас. Теперь мы сможем готовить еще более высококвалифицированных специалистов. Благодарим за это Фонд Бориса Колесникова, он единственный откликнулся на нашу просьбу и помог с оснащением", – говорит Татьяна Монич, директор Константиновского медицинского колледжа.

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Анастасия Бондарь с детства мечтала лечить людей, поэтому поступила в медицинский колледж на специальность "Сестринское дело". Студентка уже успела ознакомиться с новым оборудованием и поделилась впечатлениями.

"Это многофункциональные фантомы, на которых можно выполнять различные манипуляции и отрабатывать необходимые манипуляционные медицинские навыки без риска для пациента. Спасибо благотворителям за шанс повысить уровень своих знаний", – рассказывает Анастасия.

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Студент третьего курса Дмитрий Мартынкус выбрал для себя профессию фельдшера. Парень считает свою специальность непростой и ответственной.

"Часто фельдшер – это первый медицинский сотрудник, с которым сталкивается пациент при обращении в медучреждение. Поэтому перед ним стоит важная задача – провести компетентную диагностику и оказать всю необходимую доврачебную помощь. В нее могут входить различные перевязки, инъекции, капельницы и другие манипуляции. Также важно досконально знать навыки неотложной помощи. Отработать до автоматизма все эти приемы помогают фантомы-тренажеры. Они передают тактильное восприятие, реальную подвижность и возможность исследования органов с патологическими изменениями, как и при работе с реальным пациентом – и это очень важно для студентов-медиков. Спасибо Борису Колесникову за поддержку молодых специалистов и возможность стать настоящими профессионалами уже на этапе обучения", – подытожил Дмитрий.

Напомним, год назад в День студента Фонд Бориса Колесникова передал Константиновскому профессиональному строительному лицею новейшее сварочное оборудование.

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