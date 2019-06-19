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Когда начались взрывы — остановились часы: как на Донбассе выживают старики и люди с инвалидностью

19 июня, 07:13

Мирные жители востока Украины продолжают нуждаться в помощи

Доставка. Бригады мобильной выдачи Фонда доставляют помощь в отрезанные от цивилизации поселки
Доставка. Бригады мобильной выдачи Фонда доставляют помощь в отрезанные от цивилизации поселки. Фото: fdu.org.ua

Разбитые дома и судьбы, постоянный страх перед голодом и серьезные проблемы со здоровьем от стресса вот уже пятый год являются спутниками тысяч мирных жителей востока Украины. Разрезанная вооруженным конфликтом жизнь превратилась для многих просто в борьбу за существование, а мечты о будущем уменьшились до одной — надежды на мир. Пятый год на Донбассе люди ощущают нехватку продуктов: согласно докладу ООН по гуманитарным потребностям востока Украины, 558 тысяч жителей Донбасса испытывают недостачу продуктов питания, а 116 тысяч остро нуждаются в них. В основном это старики, дети, люди с инвалидностью — все те, кто не может самостоятельно выжить без чьей-либо помощи.

Шок не отпускает

Фонд Рината Ахметова ежедневно помогает мирным жителям на востоке страны, спасая их от голода. Первая колонна Фонда с продуктовыми наборами была отправлена на восток Украины 22 августа 2014 года. С начала вооруженного конфликта помощь не прекращалась ни на один день. 

О том, насколько бесценной и своевременной была эта помощь, могут рассказать жители сотен городков и поселков, расположенных в "серой зоне". Например, город Золотое в Луганской области — после обстрелов крупными калибрами многие дома здесь лежат в руинах. Местный житель, пенсионер Вячеслав Наумов вспоминает, что, как только начались первые взрывы возле дома, у него остановились часы.

"В погреб мы спрятаться не успели — и слава богу, потому что его выжгло огнем! Спасались в саду. Обстрел был интенсивный, без перерыва снаряды ложились туда и сюда. Вот так вот легли вдвоем, собака цепь оборвала и под нас залезла…"

Шок после пережитого не отпускает, супруга Вячеслава до сих пор говорит с трудом. Жилье требует восстановления, а помогать некому — дети Наумовых остались на неподконтрольной территории и не виделись с родителями несколько лет. В Золотом почти у каждого за линией разграничения — родные люди…

Еще один житель Золотого, Михаил Быков, рассказал, что не знает, как и на что жить дальше, ведь последние деньги он отдал на лечение после инфаркта. 

"Золотое сейчас один из самых обстреливаемых населенных пунктов. Здесь каждый третий житель нуждается в гуманитарной помощи. Пятый год Фонд Рината Ахметова поддерживает жителей на востоке Украины. Помощью охвачено более 90% сел и поселков в прифронтовой зоне. Только в июне ее получат почти 20 тысяч мирных жителей", — рассказала Оксана Збитнева, менеджер проектов Фонда Рината Ахметова. 

Михаил Быков в свою очередь добавляет:

"Все знают, что Ринат Ахметов помогает. Большое спасибо, за то, что не забывает земляков!".

Могло быть труднее

Более 12,3 миллиона наборов выживания выдал Фонд Рината Ахметова за годы вооруженного конфликта на Донбассе. Бригады мобильной выдачи совершили 740 выездов в населенные пункты "серой зоны". Приезжают они и в село Павлополь, где живет многодетная семья Лыковых. Они хлебнули горя по полной: убегали из дома под грохот взрывающихся снарядов, возвращались чуть ли не на руины, пытались восстановить хоть частичку нормальной жизни. Увы, не все получается. В селе нет школы и детсада, нет доступа к питьевой воде и для полива небольшого огорода. Полуразрушенный дом зияет окнами, заткнутыми подушками.  

"И работы в селе нет, хожу предлагаю кому огород покосить или перекультивировать", — удрученно говорит Ни­­колай Лыков.

Приезд мобильных волонтеров Фонда для Лыковых — настоящий праздник, ведь продуктовые наборы — единственная возможность выжить для целой семьи.

"Нам больше не помогает никто. Здесь продукты только Ринат Ахметов дает. Я говорила и буду говорить — большое спасибо. Если бы не наборы, то было бы намного труднее", — утверждает мама большого семейства Любовь Лыкова. 

Помощь, которую Фонд оказывает жителям "серой зоны", считается беспрецедентной. Уникальна и система доставки наборов выживания в "серую зону". Пять лет бригады мобильной выдачи выдавали помощь в самых опасных и отрезанных от цивилизации уголках у линии соприкосновения, и выдача наборов выживания не прекращается даже во время обстрелов. Жители "серой зоны" знают: помощь Рината Ахметова всегда будет доставлена им вне зависимости от внешних факторов. Продуктовые наборы провезут по разбитым дорогам, между минных полей и отдадут лично в руки тем, кто эту помощь ждет. 

Согласно социологическим исследованиям, 67% украинцев считают, что жители Донбасса без гуманитарной помощи Рината Ахметова не выжили бы. С этим согласны почти 85% опрошенных жителей в Донецкой и Луганской областях.

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Тег Гуманитарный штаб, фонд Рината Ахметова, гумантианый рейс, бригады мобильной выдачи

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АВТОР:

Станислав Донец

Источник:

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