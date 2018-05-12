Колесников рассказал, как вернуть оккупированный Донбасс в украинское правовое поле

Сегодня, 14:18

Важным элементом для возвращения Донбасса под украинскую юрисдикцию являются выборы

Фото: пресс-служба Бориса Колесникова
Фото: пресс-служба Бориса Колесникова

Премьер-министр Оппозиционного правительства Борис Колесников в эфире телеканала "Украина" отметил, что главной задачей власти по урегулированию конфликта на Донбассе должно стать возвращение временно оккупированных территорий в украинское правовое поле путем проведения выборов.

"Сегодня, 11 мая, – 4 года так называемому референдуму "ДНР". За 4 года богатейшая область нашей страны, которая занимала первое место по уровню жизни, зарплате и ВВП на душу населения превратилась в нищую пустыню. Более 10 тысяч человек погибли – это втрое больше, чем украинских солдат в Афганской кампании. И нынешняя власть не сделала ничего, чтобы остановить этот хаос на нашей земле", – заявил Борис Колесников.

Он отметил, что во всем важен результат, а результат, который нужен нам – это украинский флаг над Донецком, возвращение временно неподконтрольных территорий в украинское правовое поле.

"Для этого там должны пройти выборы, причем они должны пройти по украинским законам и под эгидой украинской ЦИК, пускай и с определенной спецификой – это не столь важно. Важно получить мир и восстановить украинскую юрисдикцию над Донбассом", – подчеркнул Борис Колесников.

Напомним, накануне Дня победы фонд Бориса Колесникова запустил акцию "Твои освободители, Донбасс!"

Кроме того, премьер-министр оппозиционного правительства Борис Колесников предлагает удвоить пенсии и зарплаты за счет сокращения чиновников.
выборы, колесников, власть, Борис Колесников

Вы сейчас просматриваете новость "Колесников рассказал, как вернуть оккупированный Донбасс в украинское правовое поле". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Борис Колесников. Фото: opposition.org.ua

Борис Колесников: Если в Украине сначала провести выборы, а затем перепись населения, то в 2020 году окажется, что трети избирателей просто не существует

20 Апреля, 17:33

Партиям нужно не соревноваться за количество членов ЦИК, а соревноваться в идеях, в том, как правильно проводить реформы, говорит оппозиционный премьер

Политика

Борис Колесников

Борис Колесников: С коррупцией нужно бороться не созданием антикоррупционного суда, а ликвидацией ее причин

27 Февраля, 22:00

Глава Оппозиционного правительства считает, что Украине нужно идти на радикальные меры
Загрузка...
Загрузка...