Сделать стартовой
26,38
29,82
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

Колесников встретился с бывшими милиционерами

24 июня, 22:50

Оппозиционный премьер убежден – безопасность украинцев должна стать едва ли не главным приоритетом государства

Фото: opposition.com.ua
Фото: opposition.com.ua.

Вернуть патрулирование улиц и восстановить стационарные посты полиции между городами для большей безопасности граждан. Ветераны органов внутренних дел на встрече с главой оппозиционного правительства Борисом Колесниковым предложили план реформирования системы МВД.

Об этом по итогам встречи с ветеранами Константиновки и Константиновского района (Донецкая область) заявил премьер-министр оппозиционного правительства Борис Колесников, сообщает пресс-служба политсилы.

Оппозиционный премьер убежден – безопасность украинцев должна стать едва ли не главным приоритетом государства. В то же время правоохранители должны сконцентрироваться исключительно на своих задачах, а государство должно гарантировать социальную защиту тем, кто защищает ее и граждан.

"Встреча с ветеранами – это как встреча со своими родителями. Приятно встретиться, но, в то же время, сердце щемит из-за того, что недостаточно мы все-таки сделали для людей, которые построили нашу страну. Ни надлежащего материального, ни социального обеспечения у наших правоохранителей, к сожалению, так и не появилось", – отметил политик.

Напомним, ранее Борис Колесников заявил, что будет сделано все, чтобы молодежь Донбасса получила достойное образование и была уверенна в своем будущем.

Ранее сообщалось, что Колесников озвучил приоритеты "Оппозиционного блока".

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что партии "Оппозиционный блок", "Наши", "Видродження", "Доверяй делам" и "Партия мира и развития" объединились для участия в парламентских выборах и подписали Меморандум о создании единой оппозиционной силы с общими ценностями.

Читайте также на сайте "Сегодня" списки первых мест в ведущих политических партиях, которые идут в Верховную Раду.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег выборы, МВД, Донбасс, Колесников, ветераны, реформа, Борис Колесников, Оппозиционный блок, выборы 2019

Вы сейчас просматриваете новость " Колесников встретился с бывшими милиционерами". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина выбирает Раду: кандидаты говорят о восстановлении инфраструктуры Донбасса и правах селян

19 июня, 23:36

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва назначены на 21 июля 2019 года

Украина выбирает Раду: кандидаты говорят о мире и размере пенсий

18 июня, 22:46

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва назначены на 21 июля 2019 года

Борис Колесников: Через пять лет мы вновь увидим мирный и процветающий Донбасс

18 июня, 20:49

Оппозиционный премьер заявил о намерении идти в парламент по избирательному округу №49

Колесников: Сделаем все, чтобы молодежь Донбасса получила достойное образование и была уверена в будущем

18 июня, 20:33

В стране полно политологов, а технолога на пищевое производство – не найти, говорит политик

Проблемы с подачей воды на Донбассе: Колесников объяснил причины и назвал пути их решения

17 июня, 17:48

Политик получил тысячи сообщений о трудностях с водоснабжением Константиновки

Сельской медицине не обойтись без серьезной поддержки из Госбюджета – Колесников

13 июня, 09:27

В селе Гришино Покровского района Донецкой области оппозиционер посетил местную амбулаторию

Донбасс — только начало: озвучен прогноз для Украины

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

ASUS готовит к выпуску двойной слайдер в стиле легендарной Nokia

У украинцев за долги будут забирать квартиры: к чему готовиться

Она ли это? Софию Ротару не узнали на новом фото

Без химии: 10 народных средств от комаров

Тест на вербальный интеллект, который проходят только эрудиты

Как менялась скандально известная дочка Анджелины и Брэда?

Штрафы взлетят в 20 раз? Рада усилит наказание для водителей?

Видео. Алибасов дерется с врачом

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Что нужно делать с фотографиями умерших: важный нюанс

Водители, бухгалтеры и адвокаты станут не нужны: какие профессии вскоре могут исчезнуть

Сегодня, 07:37

В течение последующих 10 лет исчезнет почти половина сегодняшних профессий

На рынке труда в Украине назревает коллапс: работодатели не берут на работу людей старше 40, а молодежи не хватает

Сегодня, 07:00

Больше всего сотрудников среди старшего поколения, а вот молодежи сильно не хватает

Охота на кнопкодавов и прогульщиков: "пианистов" в Раде хотят наказывать тюрьмой

Вчера, 07:51

Документ подадут на неделе. Эксперты: нужны штрафы и лишение мандата

Где-то жара, а где-то дожди и прохлада: прогноз погоды в Украине на неделю

22 июня, 07:37

В понедельник, 24 июня дождей и небольшой прохлады стоит ждать только в западных областях

В деле об убийстве малыша под Киевом всплыл скандальный нюанс

10 профессий, которые станут престижными в 2025 году

10 фактов о пользе клубники, которые вы могли не знать
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь