Колесников встретился с бывшими милиционерами

Оппозиционный премьер убежден – безопасность украинцев должна стать едва ли не главным приоритетом государства

Фото: opposition.com.ua.

Вернуть патрулирование улиц и восстановить стационарные посты полиции между городами для большей безопасности граждан. Ветераны органов внутренних дел на встрече с главой оппозиционного правительства Борисом Колесниковым предложили план реформирования системы МВД.

Об этом по итогам встречи с ветеранами Константиновки и Константиновского района (Донецкая область) заявил премьер-министр оппозиционного правительства Борис Колесников, сообщает пресс-служба политсилы.

Оппозиционный премьер убежден – безопасность украинцев должна стать едва ли не главным приоритетом государства. В то же время правоохранители должны сконцентрироваться исключительно на своих задачах, а государство должно гарантировать социальную защиту тем, кто защищает ее и граждан.

"Встреча с ветеранами – это как встреча со своими родителями. Приятно встретиться, но, в то же время, сердце щемит из-за того, что недостаточно мы все-таки сделали для людей, которые построили нашу страну. Ни надлежащего материального, ни социального обеспечения у наших правоохранителей, к сожалению, так и не появилось", – отметил политик.

Напомним, ранее Борис Колесников заявил, что будет сделано все, чтобы молодежь Донбасса получила достойное образование и была уверенна в своем будущем.

Ранее сообщалось, что Колесников озвучил приоритеты "Оппозиционного блока".

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что партии "Оппозиционный блок", "Наши", "Видродження", "Доверяй делам" и "Партия мира и развития" объединились для участия в парламентских выборах и подписали Меморандум о создании единой оппозиционной силы с общими ценностями.

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