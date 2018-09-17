"Командира взвода" "ДНР" приговорили к 10 годам тюрьмы
Злоумышленник организовывал незаконные наблюдательные пункты боевиков и осуществлял подготовку "подчиненных"
Токмакский районный суд Запорожской области приговорил боевика незаконного вооруженного формирования "ДНР" к десяти лет лишения свободы заочно. Об этом сообщают в пресс-службе Службы безопасности Украины.
Отмечается, что сотрудники контрразведки установили, что в сентябре 2014 года житель Амвросиевского района Донецкой области присоединился к незаконным вооруженным формированиям.
В составе бандформирования он участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции вблизи села Белая Каменка Донецкой области.
По информации ведомства, на "должности командира взвода" злоумышленник организовывал незаконные наблюдательные пункты боевиков, а также осуществлял подготовку "подчиненных".
Суд признал участника группировки виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-1 Уголовного кодекса Украины (террористический акт) и назначил ему наказание в виде десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня его задержания и приведения судебного приговора в исполнение. Осужденный объявлен в розыск.
Напомним, это уже не первый высокопосталенный коллаборант, задержанный в Украине. Так, в начале января-2018 в Киеве задержали экс-"министра" из оккупированного Крыма Петра Михальчевского.
Принимаются меры для привлечения Михальчевского к уголовной ответственности по ст. 111 УК Украины ("Государственная измена"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
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