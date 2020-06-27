Командиров боевиков волнами бросали в камеры: Асеев о ситуации в "Л/ДНР"

Журналист и бывший узник боевиков Станислав Асеев рассказал, что в т.н. "Л/ДНР" всем заправляют российские спецслужбы, которые массово начали избавляться от командиров бандформирований и бросали их в тюрьмы вместе с украинскими военнопленными.

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Об этом он рассказал журналисту Роману Цимбалюку в YouTube.

"За 28 месяцев я постоянно находился в камере с кем-то из боевиков, из так называемого ополчения. Большинство из них были еще больше переломаны, чем те, кого там называли "укропами" и давали статьи за шпионаж, экстремизм", – сказал он.

Асеев отметил, что на оккупированных территориях конкретно бандформирования уже не играют особой роли – там сейчас всем руководят спецслужбы РФ.

"В 2017 году произошел перелом. Я видел этот перелом и тех, кто сидели вместе со мной именно в изоляции. Туда просто волнами бросали командиров так называемых бригад и их подчиненных. Те, которые еще оставались с 2014 года хоть с какими-то идеями, – их переламывали в подвалах и бросали вместе с нами в этим камеры. Это делалось, в том числе, для того, чтобы убрать полевых командиров, которые им неугодны и представляют хоть какой-то авторитет и опасность, и можно было бы управлять всем этим в ручном режиме через спецслужбы. Там кардинальную роль играет т.н. "МГБ", а, соответственно, и ФСБ", – сказал бывший узник боевиков.

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По его словам, бывшие боевики, которые сбежали в Россию, не просто так не хотят возвращаться в "Л/ДНР".

"Послушать хотя бы того же Гиркина (т.н. "экс-министр обороны ДНР" – ред.), которому прямо задали вопрос, почему он не возвращается в Донецк, на что он ответил: "Куда? На подвал?". Он совершенно прав – бросят и его на подвал, потому что там возвращаться уже некуда, там уже совершенно другая реальность, даже если сравнивать с 2014 годом. Конечно, ему более комфортно находиться в Москве", – резюмировал Асеев.

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Как сообщали новости "Сегодня", Станислав Асеев провел в плену 962 дня и был освобожден в 29 декабря 2019 году в рамках обмена пленными. В руки боевиков он попал в 2017 году. Читайте о нем подробней в нашем лонгриде "Три дня рождения в плену: журналист Асеев в застенках ОРДЛО".

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