Командование РФ отбивает желание у боевиков сдаваться СБУ: появились подробности

Оккупанты пытаются бороться с дезертирством боевиков, которые сбегают в свободную Украину

Предатели сдаются Украине. Фото: Сегодня

Командование РФ отбивает желание у боевиков сдаваться СБУ: появились подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b8d/0cc/5c8b8d0cc94e8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b8d/0cc/5c8b8d0cc94e8.jpg 2019-03-15T13:33:00+02:00 Донбасс Оккупанты пытаются бороться с дезертирством боевиков, которые сбегают в свободную Украину

Оккупационное командование продолжает борьбу с дезертирством в рядах т.н. "Л/ДНР". Боевикам "вбивают" в головы, что их ждут "ужасные последствия" в случае добровольной сдачи украинским силовикам. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Оккупанты усиливают меры по предотвращению случаев дезертирства боевиков, в частности, в войсках противника развернута т.н. "разъяснительная работа" с доведением до всего личного состава, разработанных российскими спецслужбами информационно-пропагандистских материалов, по дискредитации программы СБУ "Тебя ждут дома".

"При этом, для устрашения военнослужащих российских оккупационных войск им навязывается ложная и искаженная информация об "ужасных последствиях" для тех, кто по своей воле перейдет на подконтрольную Украине территорию. В то же время российскими оккупационными администрациями принимаются меры по усилению работы контрольно-пропускных пунктов с целью предотвращения выезда военнослужащих российских оккупационных войск на подконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей", – сообщает разведка.

Напомним, недавно сообщалось, что замкомандира "танкового полка ДНР" перешла на сторону ВСУ. "Начальника штаба танкового батальона 11 ОМСП 1 АК НС ДНР" Светлана Дрюк с позывным "Ветерок" уже дала ценную информацию для СБУ и рассказала о роли российских военных в войне на Донбассе.

Также мы сообщали, что СБУ сдался один из бывших главарей "ДНР". Как писала в Facebook народный депутат от "Самопомощи" Наталия Веселова, Роман Лягин был главой "ЦИК ДНР" и в мае 2014 году организовывал "псевдореферендум". Но в итоге руководство боевиков "бросило его на подвал" за то, что тот начал выражать недовольство, а после этого он сбежал в Россию и побывал там в тюрьме.

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